Названы три самых популярных способа обмана россиян мошенниками

Первый способ — взлом аккаунтов в мессенджерах и рассылка по списку контактов жертвы сообщений с мольбами одолжить денег.

«Сегодня мошенники настолько извращены, что они сначала взламывают аккаунты в социальных сетях, либо в мессенджерах, посылают вам сообщение от имени вашего друга или коллеги с просьбой перечислить какие-то небольшие деньги или проголосовать за ребенка на каком-нибудь конкурсе и так далее», — отметил глава банка.

Председатель самого крупного в России банка призвал ни в коем случае не поддаваться на такие провокации.

Второй — запугивание. Злоумышленники пугают россиян тем, что их близкий человек задержан и нужны деньги на взятку должностному лицу.

Он отметил, что просьбы отправить какие-то суммы денег и назвать свои персональные данные должны настораживать.

«Третья по популярности вещь — это, конечно, звонок сотрудника ФСБ, который говорит, что ваш счет взломан и нужно срочно перевести все деньги на безопасный счет, который дает мошенник», — рассказал Греф.

Ранее МВД сообщало о появлении нового способа мошенничества, он набирает обороты в преддверии празднования Нового года.

Это массовые рассылки в мессенджерах, где россинам предлагают принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия. В том числе, злоумышленники зазывают на концерты известных артистов и обещают билеты на популярные елки в крупных городах страны, в том числе и «Кремлевской елки».

Как правило, к этому сообщению прикреплена ссылка якобы для составления заявки, однако на самом деле она ведет на фишинговый сайт.