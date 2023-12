Монголия открыла двери иностранным банкам

В прошлом месяце парламент Монголии утвердил новые принципы денежно-кредитной политики, согласно которым иностранным банкам теперь разрешено не только иметь представительства, но и полноценно оказывать банковские услуги. По данным Bloomberg, сейчас в стране с населением 3,4 млн человек представительства имеют два китайских банка — Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China. Японские банки MUFG Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corporation закрыли свои офисы несколько лет назад.