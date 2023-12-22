22:24 (мск), источник: Frank Media

Монголия открыла двери иностранным банкам

Монголия впервые разрешила иностранным кредитным организациям оказывать банковские услуги на территории страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение министра финансов Жавхлана Болда. Раньше зарубежным кредитным организациям было запрещено предоставлять банковские услуги.

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Источник: Freepik

«Этот шаг обеспечит стабильность банковского сектора, расширит доступ к финансированию и обеспечит устойчивый рост банковского сектора», — говорится в ответе чиновника, поступившем в редакцию по электронной почте.

В прошлом месяце парламент Монголии утвердил новые принципы денежно-кредитной политики, согласно которым иностранным банкам теперь разрешено не только иметь представительства, но и полноценно оказывать банковские услуги. По данным Bloomberg, сейчас в стране с населением 3,4 млн человек представительства имеют два китайских банка — Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China. Японские банки MUFG Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corporation закрыли свои офисы несколько лет назад.

Монголия стремится привлечь иностранные инвестиции, в том числе, чтобы справиться с инфляцией, чей уровень считается самым высоким в Северной Азии. Благодаря жесткой денежно-кредитной политике Монголия замедлила инфляцию до 8,6% в ноябре с максимальных 16,9% в июне 2022 года. В декабре Банк Монголии заявил, что будет поддерживать ставку на уровне 13% в преддверии ожидаемого роста государственных расходов и замедления темпов роста экономики Китая, своего главного торгового партнера.

Центральный банк Монголии сообщил, что по состоянию на 2022 год в стране действовало 12 банков и 513 небанковских финансовых учреждений.

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