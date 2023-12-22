Монголия открыла двери иностранным банкам

«Этот шаг обеспечит стабильность банковского сектора, расширит доступ к финансированию и обеспечит устойчивый рост банковского сектора», — говорится в ответе чиновника, поступившем в редакцию по электронной почте.

В прошлом месяце парламент Монголии утвердил новые принципы денежно-кредитной политики, согласно которым иностранным банкам теперь разрешено не только иметь представительства, но и полноценно оказывать банковские услуги. По данным Bloomberg, сейчас в стране с населением 3,4 млн человек представительства имеют два китайских банка — Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China. Японские банки MUFG Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corporation закрыли свои офисы несколько лет назад.

Монголия стремится привлечь иностранные инвестиции, в том числе, чтобы справиться с инфляцией, чей уровень считается самым высоким в Северной Азии. Благодаря жесткой денежно-кредитной политике Монголия замедлила инфляцию до 8,6% в ноябре с максимальных 16,9% в июне 2022 года. В декабре Банк Монголии заявил, что будет поддерживать ставку на уровне 13% в преддверии ожидаемого роста государственных расходов и замедления темпов роста экономики Китая, своего главного торгового партнера.