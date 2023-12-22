Количество субъектов МСП в России за год выросло на 6%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. В России в декабре зарегистрировано 6,3 млн субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), что на 6% превышает показатель аналогичного периода 2022 года. Такие данные привели в пресс-службе Минэкономразвития на основе данных Единого реестра субъектов МСП.

«По итогам декабрьского, последнего в этом году обновления Единого реестра МСП в него включено 6,3 млн субъектов. Это на 6% больше за аналогичный период 2022 года и на 7% больше значения аналогичного периода 2019 года. То есть мы не только достигли доковидного уровня, но и улучшили результаты. 2024 год станет переходным: наша задача, чтобы сектор МСП рос не только количественно, но и качественно», — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Среди зарегистрированных субъектов МСП 2,27 млн — юридические лица, 4,04 млн — индивидуальные предприниматели.

По словам замминистра, количество зарегистрированных субъектов МСП является одним из ключевых показателей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

К ним также относится число вновь созданных предпринимателей, то есть действующих до года. По данным реестра, сейчас в России зарегистрировано 1,13 млн таких субъектов МСП. Это на 19% превышает значение аналогичного периода 2022 года и на 13% — значение 2019 года.