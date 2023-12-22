Как работают лотереи и реально ли сорвать джекпот

Рассказы о баснословных деньгах, которые можно получить, просто купив лотерейный билет, действительно поражают. Так, например, в 2017 году 63-летняя жительница небольшого поселка в Воронежской области выиграла 506 млн рублей, после вычета налога в 13% она получила на руки 440 млн рублей. В 2020 году житель Москвы стал обладателем «Новогоднего миллиарда» в рамках розыгрыша тиража лотереи.

Кстати, этот самый «Новогодний миллиард» разыгрывается каждый год — и миллионы граждан, рассчитывая на удачу и везение, покупают и покупают лотерейные билеты. Но выигрывает всегда кто-то один.

А теперь хочется напомнить другую, весьма резонансную, историю. В 2022 году один хитроумный москвич устроился продавцом в лотерейную компанию. Воспользовавшись служебным положением и надеясь на удачу, начал понемногу похищать лотерейные билеты. Всего ему удалось присвоить около 12 тыс. штук. В итоге его поймали за руку и возбудили уголовное дело по статье о растрате в особо крупном размере. При этом ни один из украденных им лотерейных билетов не оказался выигрышным. Вот такая «статистика».

Как устроена лотерея

Лотерея — это азартная игра, выигрыш в которой зависит от случайного выбора номера, который указан на лотерейном билете. С 2014 года все лотереи в России — государственные, объясняет куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова. Организаторами являются Министерство спорта и Министерство финансов. Они выбирают операторов, а те — подрядчиков.

Существует три способа розыгрыша: прямо на месте покупки, на компьютере (в онлайн формате, способом генератора случайных чисел) и в лототроне (специальном устройстве, куда загружают шарики с цифрами).

Кто на ней зарабатывает?

По словам эксперта, цену лотерейного билета можно условно разделить на три части. Первая — это призовой фонд (обычно 50%). Вторая — отчисления в бюджет (10%, например, на развитие какого-либо вида спорта). Третья уходит операторам (получается где-то 40%). Таким образом, когда вы покупаете билет, сразу выигрывает только одна сторона — лотерейная компания.

Каковы шансы на выигрыш у обычных людей?

«Шанс выиграть в лотерею есть. Но он мизерный! — предупреждает Алла Храпунова. — Историй успеха, которые можно прочитать в интернете, всего лишь несколько десятков, а вот проданных билетов — миллиарды. Многих соблазняют громкие обещания операторов лотерей: “Выигрывает каждый второй билет”. Но ведь и проигрывает каждый второй билет, и суммы выигрыша очень небольшие».

Она подчеркивает: важно помнить, что суммарный выигрыш всех участников не может превысить призовой фонд. Поэтому нужно подумать, стоит ли игра свеч, а такая инвестиция — траты времени?

Будьте бдительны!

Несмотря на логику и мизерные шансы, многие люди хотят верить в удачу и крупный выигрыш. Поэтому лотереи будут всегда. «Если хочется испытать колесо Фортуны, все же не стоит забывать и о бдительности — внимательно смотреть, что за билет вы покупаете и какие условия розыгрыша», — рекомендует Алла Храпунова и повторяет: лотереи бывают только государственные. «Прочитайте название лотерейной компании и посмотрите в интернете, что про нее написано», — советует эксперт.

Почему важно это делать? Тягой людей к легкому выигрышу умело пользуются мошенники. Слово «лотерея» они все-таки стараются не эксплуатировать, а вот «розыгрыш» — очень любят. Причем, розыгрыши и правда иногда бывают честными. Поэтому разобраться обычному человеку может быть сложно.

«Розыгрыши от расплодившихся в соцсетях и Telegram-каналах псевдоблогеров мы все же считаем опасными, — подчеркивает Алла Храпунова. — И если вы все-таки решили сыграть в “лотерею” или поучаствовать в “розыгрыше”, запомните важное правило. Как только с вас начнут требовать деньги за получение выигрыша, для уплаты комиссии, налогов, доверительных платежей — перед вами мошенник. Забудьте об уже потраченных деньгах и прекратите переписку. Так вы сохраните то, что еще у вас осталось. И помните, “легких” денег не бывает!».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».