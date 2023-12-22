Как одолжить деньги знакомому или родственнику и не поссориться

Не давайте в долг больше, чем можете потерять

Лучше отказать, человеку, который просит одолжить денег, чем потом испытывать из-за этого финансовые трудности и, вероятно, испортить конфликтом некогда хорошие отношения.

Не стесняйтесь оформлять факт передачи денег

Запишите все условия. Даже если вы даете в долг близкому другу или родственнику, всегда лучше оформить сделку на бумаге. В этом вам поможет расписка.

Расписка — это простой письменный документ, в котором отражены все данные заемщика (ФИО, год и место рождения, паспортные данные, место регистрации и фактического проживания), данные займодавца (то есть ваши), сумма долга, сроки возврата и другие условия — например, проценты. Главное, чтобы расписка была подписана заемщиком и в ней была проставлена дата оформления.

Мы рекомендуем составлять полностью рукописную расписку — пусть заемщик напишет ее от руки шариковой ручкой. В судебной практике нередки случаи, когда займодавец составляет расписку в электронном виде и распечатывает ее, а заемщик всего лишь ставит подпись и вписывает дату. Но когда возникают сложности и споры, заемщик может отказаться от факта получения денег и подписи расписки. В таком случае суду приходится назначать почерковедческую экспертизу. А эксперты не всегда могут установить принадлежность почерка заемщику по одной только подписи.

Расписку необходимо хранить весь срок займа. Передать ее заемщику или уничтожить можно только после того, как заемщик вернет вам долг. Помните — расписка всегда самое главное доказательство в спорах по займам.

Если сумма долга значительна, то можно составить договор займа, в котором есть больше возможностей указать дополнительные условия и штрафные санкции.

Собирайте и храните все дополнительные документы долгое время

Это может быть копия паспорта или иных документов, удостоверяющих личность заемщика. Если долг вам отдают частями, храните все документы, подтверждающие факт возврата этих сумм. Если долг возвращают с помощью электронных средств платежа, например, переводами на карту, сохраняйте электронные копии платежных документов.

Если долг выдан онлайн

Если вы даете в долг переводом с карты на карту, обязательно укажите в сообщении, что это долг, в каком размере он выдан и на какой срок.

В судебной практике часто встречаются случаи, когда заемщик, получивший деньги в долг на карту онлайн, утверждает, что средства изначально принадлежали ему, и это он одалживал их займодавцу, а тот, в свою очередь, возвращает их на карту. Чтобы избежать таких ситуаций, нужно всегда указывать полную и достоверную информацию по долгу в сообщении при отправке перевода.

Делайте скриншоты

Если вы ведете переписку с должником онлайн, по электронной почте или в мессенджерах, старайтесь сохранять ее, регулярно делая скриншоты. Это будет служить дополнительным доказательством факта дачи денег, если заемщик будет отказываться их возвращать в срок.

Учите матчасть

Закон позволяет физическим и юридическим лицам давать деньги в долг под проценты без лицензии и других разрешений, если это не является профессиональной деятельностью. За год одному и тому же заемщику выдаётся не более 3 займов, а общая сумма долга не должна превышать установленного лимита. Несоблюдение этих условий может грозить штрафами и обвинениями в нелегальном кредитовании.

Вместе с тем, закон дает кредитору возможность установить любой процент и понятный порядок его расчетов. Главное — подробно описать все в расписке. Однако не забывайте, что если вы установили «кабальные» проценты, то суд будет вправе уменьшить их по ходатайству заемщика, несмотря на расписку.

Помимо процентов, вы можете назначить штрафы за невыплату долга. Пусть это будет дополнительным стимулом для заемщика вернуть деньги в срок. Штраф может быть как фиксированным, так и в виде увеличения процентов после истечения срока возврата займа.

В случае невозврата обращайтесь в суд

Чтобы обратиться в суд, сначала необходимо обратиться к заемщику с требованием вернуть долг. Требование может быть оформлено в виде письменной претензии с указанием всех обстоятельств дела. Претензию нужно направить по почте заказным письмом и лучше с описью вложения. Копия описи и квитанция с почты буду служить в суде доказательством попытки урегулировать спор в досудебном порядке.

Далее необходимо будет составить исковое заявление, приложить к нему все документы (расписку, копии документов и т. д. ) и направить его в суд по почте, либо отнести лично в канцелярию суда. Кроме того, по правилам гражданского судопроизводства, нужно направить исковое требование ответчику (заемщику) по такой же схеме.

В суде доказывайте свою позицию любыми законными способами, привлекайте свидетелей, приобщайте скриншоты переписки, записи разговоров и т. д.

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