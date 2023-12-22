Индексы оступились
Обзор российского рынка на 22 декабря от Наталии Пырьевой, аналитика «Цифра брокер».
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Обзор российского рынка на 22 декабря от Наталии Пырьевой, аналитика «Цифра брокер».
Рынок накануне. Непрерывный рост с начала недели завершился рыночной коррекцией: индекс МосБиржи в четверг снизился на 1%, до 3073,57 п., индекс РТС упал на 2,16%, до 1051,87 п.
Опережающую динамику показали акции компаний, которые сегодня будут добавлены в расчетную базу индексов МосБиржи и РТС: Мосэнерго, Совкомфлот, Самолет, обычные и привилегированные акции Мечела.
В аутсайдерах оказались акции НОВАТЭКа (NVTK1478,2 ₽, −3,46%). Компания направила уведомление о форс-мажоре некоторым покупателям СПГ с будущего проекта «Арктик СПГ 2», поскольку санкции США угрожают началу поставок.
Рубль ослаб к доллару США до 92,1500 ₽ и к евро до 101,6000 ₽
Ангола объявила о выходе из ОПЕК в связи с несогласием страны с квотами на добычу, установленные альянсом.
Совет директоров ФосАгро (PHOR 6808 ₽, +0,04%) одобрил рекордный объём капвложений на 2024 год в размере 73 млрд руб.
Селигдар (SELG 65,7 ₽, +1,78%) в 2023 году увеличил производство золота до 8 тонн и более, примерно на 6% по сравнению с прошлым годом.
Российские авиакомпании в ноябре 2023 года увеличили пассажиропоток почти на 9% по сравнению с прошлогодним показателем, до 7,6 млн человек. На внутренних линиях перевезено 5,8 млн человек (+4%), на международных — 1,8 млн (+28%).
Выпуск стали в России в ноябре вырос на 12,5% за год, до 6,4 млн тонн, сообщает World SteelAssociation.
В пятницу утром на мировых рынках умеренно позитивные настроения: японский индекс Nikkei 225 растет на 0,12%, китайский индекс Shanghai Composite — на 0,12%.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».