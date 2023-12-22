Индексы оступились

Рынок накануне. Непрерывный рост с начала недели завершился рыночной коррекцией: индекс МосБиржи в четверг снизился на 1%, до 3073,57 п., индекс РТС упал на 2,16%, до 1051,87 п.

Опережающую динамику показали акции компаний, которые сегодня будут добавлены в расчетную базу индексов МосБиржи и РТС: Мосэнерго, Совкомфлот, Самолет, обычные и привилегированные акции Мечела.

В аутсайдерах оказались акции НОВАТЭКа (NVTK1478,2 ₽, −3,46%). Компания направила уведомление о форс-мажоре некоторым покупателям СПГ с будущего проекта «Арктик СПГ 2», поскольку санкции США угрожают началу поставок.

Рубль ослаб к доллару США до 92,1500 ₽ и к евро до 101,6000 ₽

Основные новости и события.

Ангола объявила о выходе из ОПЕК в связи с несогласием страны с квотами на добычу, установленные альянсом.

По данным Банка России, темпы роста кредитования в ноябре незначительно замедлились: корпоративное кредитование выросло на 2,0% по сравнению с 2,3% в октябре; ипотечное — на 2,8% с 2,9% в октябре, потребительское — на 1,0% с 1,1% в октябре. Чистая прибыль российских банков в ноябре составила 268 млрд руб., а с начала года сектор заработал 3,2 трлн руб.

Совет директоров ФосАгро (PHOR 6808 ₽, +0,04%) одобрил рекордный объём капвложений на 2024 год в размере 73 млрд руб.

Селигдар (SELG 65,7 ₽, +1,78%) в 2023 году увеличил производство золота до 8 тонн и более, примерно на 6% по сравнению с прошлым годом.

Российские авиакомпании в ноябре 2023 года увеличили пассажиропоток почти на 9% по сравнению с прошлогодним показателем, до 7,6 млн человек. На внутренних линиях перевезено 5,8 млн человек (+4%), на международных — 1,8 млн (+28%).

Выпуск стали в России в ноябре вырос на 12,5% за год, до 6,4 млн тонн, сообщает World SteelAssociation.

Ожидания и торговые идеи.

В пятницу утром на мировых рынках умеренно позитивные настроения: японский индекс Nikkei 225 растет на 0,12%, китайский индекс Shanghai Composite — на 0,12%.

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