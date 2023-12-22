Экономист Лизан дал прогноз на 2024 год: «Без денег Россия не останется»

Россия выдержала санкционный удар прошлого года и справилась с продолжением давления в 2023-м, констатировал экономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан. Эксперт считает, что без денег страна не останется: их хватит и на финансирование СВО, и на нацпроекты, и на восстановление Новороссии. Правда, импортозамещение пока буксует, а в регионах не хватает рабочих рук.

Экономист Иван Лизан напомнил, что один только ЕС ввел в отношении РФ в 2022 году девять пакетов санкций.

— В этом году скорость введения ограничений снизилась. Из трех санкционных пакетов два были направлены на ужесточение экспортного контроля, последний пакет бьет по алмазной промышленности. Как удар прошлого года выдержали, так и удар этого года был выдержан, — заявил эксперт.

При этом он отметил, что благодарить за это нужно наших азиатских партнеров — Индию и Китай.

Обе страны активно покупают российские энергоносители, а Китай заместил большую часть европейских технологий, которые РФ использовала для догоняющей модернизации и поддержания приемлемого уровня жизни.

Экономист назвал главных «врагов» России в финансовом плане. В прошлом году это были скидки. Нефть и другие энергоносители приходилось продавать с большим дисконтом. По углю скидки доходили до 50−60%. В этом году скидки снизились, сократилась доля транспортных расходов при экспорте нефти.

— Если в марте этого года доставка нефти обходилась примерно в половину ее цены, то теперь эта доставка в два-три раза дороже, чем в Европу, но в пересчете на баррель или тонну это совершенно приемлемо, особенно с учетом того, что везти надо дальше, — пояснил Лизан.

Говоря о государственных доходах к концу 2023-го года, аналитик оценил ситуацию так: «Все прекрасно». Но есть нюансы:

У нас рубль ослаб. Это следствие того, что были проблемы во внешней торговле в начале года, а заодно восстановился импорт. Однако вовремя не были введены ограничения по возврату валютной выручки. Но теперь у нас новый равновесный курс в районе 90 рублей, он всех устраивает, особенно бюджет, поскольку львиная доля доходов формируется за счет продажи нефти. Иван Лизан глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050

Без денег Россия не останется, уверен Иван Лизан:

— На финансирование боевых действий деньги есть, на реализацию нацпроектов тоже есть. На восстановление Новороссии деньги найдут. Поэтому беспокоиться нужно не о доходах и расходах федерального бюджета — тут сведут дебет с кредитом. Нам нужно беспокоиться о состоянии наших наиболее передовых технологических отраслей промышленности, — отметил Лизан.

Он перечислил поводы для беспокойства: из-за санкций сорвались планы по строительству гражданских самолетов в этом году, не все в порядке с автопромом, мы потеряли всю локализацию производства, которая была достигнута с начала нулевых годов, и теперь начинаем сначала. У нас есть проблемы с сельскохозяйственной техникой: тракторы подорожали в два раза, подсчитал эксперт.

— Нам нужно серьезно вести разговор с Китаем об открытии в России сборочных производств совместно с китайцами. Работы много, но глобально на государственном уровне санкции нас не сломили, на курс политики не повлияли. Более того, ряд стран, которые активно вводили санкции, уже от них устали, например, в Словакии. И она будет не последней, — уверен аналитик.

При этом он отметил, что в уходящем году российскую экономики тащили на себе ВПК и стройка. Однако на этом фоне происходит потеря высоких компетенций и пробуксовка импортозамещения.

Наконец, еще одна проблема — кадровый голод, в частности, в новых регионах. По подсчетам эксперта, в ДНР не хватает 100 тысяч работников.

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