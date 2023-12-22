Чистая прибыль МФО в третьем квартале составила 11 млрд рублей

Чистая прибыль микрофинансовых организаций (МФО) за третий квартал составила 11 млрд рублей, а за девять месяцев — 39 млрд рублей, что сопоставимо с результатами всего 2022-го года, следует из данных, приведенных в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов». Однако прибыль за квартал стала минимальной с начала 2022 года.

Портфель микрозаймов в третьем квартале 2023 года вырос на 6%, до 423 млрд рублей, что ЦБ связывает с расширением потребительского спроса. «Темпы роста портфеля ускорились соразмерно темпам роста потребительского кредитования в целом». — пишет регулятор. В структуре выдач основную долю занимали среднесрочные займы с ПСК и размером как у краткосрочных займов.

Доля займов, выданных закредитованным заемщикам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) выше 80%, в целом по отрасли составила 25% при лимите 30%, пишет регулятор. В IV квартале 2023 г. и I квартале 2024 г. значение этого лимита для МФО снижено, а также введен дополнительный лимит для заемщиков с ПДН от 50 до 80%.

В июле вступили в силу регуляторные меры по снижению закредитованности заемщиков. Например, максимальный размер переплаты по кредиту ограничен 1,3 суммы займа, а полная стоимость кредита — на уровне 292% годовых. ЦБ отмечает, что большинство займов выдавалось в диапазоне 272 — 285%.

Доля займов, предоставленных гражданам с показателем долговой нагрузки более 80%, у МФО не может превышать 30%. На IV квартал 2023 года и I квартал 2024 года лимит понижен до 15%. ЦБ ждет дальнейшего изменения структуры кредитования в пользу заемщиков с меньшей долговой нагрузкой.

Из-за ограничения ПСК половины компаний столкнулась со снижением процентных доходов и прибыли. Доля доходов от непрофильной деятельности продолжает увеличиваться, в том числе из-за технических факторов, пишет ЦБ. Показатель ROE в целом по отрасли снизился до 24,3%, а его медианное значение — до 2,2%. Разрыв между медианным и средним размерами рентабельности капитала остается высоким, а доля убыточных организаций по итогам 9 месяцев 2023 г. составила 26%, оставшись на уровне прошлого года. При этом значительная часть небольших участников работает с небольшой рентабельностью. Это увеличивает вероятность дальнейшей консолидации отрасли, считает регулятор.