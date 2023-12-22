Bristol Myers Squibb покупает разработчика препарата для лечения шизофрении за $14 млрд

Главный актив в портфеле Karuna — препарат KarXT, принципиально новый тип лекарства для лечения острого психоза у пациентов с шизофренией. Клинические испытания препарата прошли успешно, состояние пациентов улучшалось и отсутствовали побочные эффекты — сонливость, набор массы тела, непроизвольные движения, характерные для используемых сейчас препаратов. Препарат может быть одобрен американскими регуляторами к использованию в следующем году, и он будет защищен патентом до середины 2030-х.

Покупка Karuna расширит портфель препаратов Bristol Myers, что немаловажно, учитывая тот факт, что продажи одного из ключевых для производителя — препарата от рака крови «Ревлимид» — упали из-за появления дженериков. И это уже вторая крупная покупка у Bristol Myers за последние месяцы. В октябре компания объявила о приобретении разработчика препаратов от рака Mirati Therapeutics за $5,8 млрд.

Акции Karuna после объявления о ее покупке взлетели почти на 47%. Акции Bristol Myers ведут себя сдержаннее — рост в пределах 3%. Закрытие сделки ожидается в первой половине 2024 года.