21:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Bristol Myers Squibb покупает разработчика препарата для лечения шизофрении за $14 млрд

Американская фармацевтическая компания Bristol Myers Squibb объявила о подписании соглашения по покупке биофармацевтической Karuna Therapeutics, которая в числе прочего занимается разработкой перспективного препарата для лечения шизофрении. По условиям соглашения, Bristol Myers заплатит $330 за каждую акцию Karuna, что представляет 53-процентную премию к стоимости акций на закрытии торгов в четверг. Объем сделки составит $14 млрд. Советы директоров обеих компаний одобрили сделку.

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Источник: Reuters

Главный актив в портфеле Karuna — препарат KarXT, принципиально новый тип лекарства для лечения острого психоза у пациентов с шизофренией. Клинические испытания препарата прошли успешно, состояние пациентов улучшалось и отсутствовали побочные эффекты — сонливость, набор массы тела, непроизвольные движения, характерные для используемых сейчас препаратов. Препарат может быть одобрен американскими регуляторами к использованию в следующем году, и он будет защищен патентом до середины 2030-х.

Покупка Karuna расширит портфель препаратов Bristol Myers, что немаловажно, учитывая тот факт, что продажи одного из ключевых для производителя — препарата от рака крови «Ревлимид» — упали из-за появления дженериков. И это уже вторая крупная покупка у Bristol Myers за последние месяцы. В октябре компания объявила о приобретении разработчика препаратов от рака Mirati Therapeutics за $5,8 млрд.

Акции Karuna после объявления о ее покупке взлетели почти на 47%. Акции Bristol Myers ведут себя сдержаннее — рост в пределах 3%. Закрытие сделки ожидается в первой половине 2024 года.

Алена Миклашевская

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