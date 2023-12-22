Bristol Myers Squibb покупает разработчика препарата для лечения шизофрении за $14 млрд
Американская фармацевтическая компания Bristol Myers Squibb объявила о подписании соглашения по покупке биофармацевтической Karuna Therapeutics, которая в числе прочего занимается разработкой перспективного препарата для лечения шизофрении. По условиям соглашения, Bristol Myers заплатит $330 за каждую акцию Karuna, что представляет 53-процентную премию к стоимости акций на закрытии торгов в четверг. Объем сделки составит $14 млрд. Советы директоров обеих компаний одобрили сделку.