Акции Сбера дорожают после того, как инвесторам вновь обещали рекордную прибыль

Сбербанк сохраняет прогноз по росту прибыли на 2024−2025 год, указал в интервью президент Герман Греф. Финансовый результат за 2023 год позволяет надеяться на рекордный объем дивидендов, указал Греф. После этих слов котировки госбанка как по команде начали расти. К 11.00 МСК они прибавляли уже 2%, однако потом слегка подешевели и сейчас торгуются на уровне 270 рублей за акцию.

«Мы планируем и далее рост нашей прибыли из года в год. Никакого падения в 2024 году не будет, и в 2025-м году, если все будет складываться так, как мы предполагаем. <…> Мы собираемся выплачивать 50% чистой прибыли. В этом году у нас рекордные результаты, поэтому нашим акционерам стоит ждать рекордных дивидендов».

президент Сбербанка Герман Греф, телеканал «Россия-24».

В начале декабря на Дне инвестора Греф говорил, что прибыль за 2024 года будет больше, чем по итогам 2023 года. А директор департамента финансов госбанка Тарас Скворцов заявил, что банк нацелился на ближайшие три года на рекордные рентабельность капитала (ROE) выше уровня 22% и чистую процентную маржу — не ниже 5,5%, несмотря на возможное снижение ставок к 2026 году. Никогда еще Сбербанк не ставил такой амбициозной цели по рентабельности капитала, указывал Скворцов. Однако в тот день отировки акций Сбербанка просели на 2,5%.

Кроме того в интервью Греф указал, что большинство госкомпаний в России может быть приватизировано. И добавил, что можно было бы увеличить free float Сбербанка и вывести на биржу еще 25% акций, что повысило бы привлекательность рынка.

Руководство Сбербанка и ранее призывало чиновников из ЦБ и Минфина продавать принадлежащте государству акции Сбера, однако до сих пор дело не продвинулось.