В Банке России назвали «идеальный» уровень долговой нагрузки заемщика

«Мы бы хотели, чтобы в идеале при выдаче кредитов банки предоставляли средства людям, которые тратят на обслуживание кредитов меньше половины своего дохода (уровень ПДН, который не превышает 50%). Причем это суммарная предельная доля по всем кредитам, которые у вас есть. При этом мы через макропруденциальные надбавки сейчас дестимулируем выдачу кредитов заемщикам с ПДН более 80%, потому что это высокие риски для самих людей. Мы бы не хотели, чтобы они потом еще и потребительские займы брали на обслуживание своей ипотеки», — подчеркнул Данилов.