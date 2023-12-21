В Банке России назвали «идеальный» уровень долговой нагрузки заемщика

«Мы бы хотели, чтобы в идеале при выдаче кредитов банки предоставляли средства людям, которые тратят на обслуживание кредитов меньше половины своего дохода (уровень ПДН, который не превышает 50%). Причем это суммарная предельная доля по всем кредитам, которые у вас есть. При этом мы через макропруденциальные надбавки сейчас дестимулируем выдачу кредитов заемщикам с ПДН более 80%, потому что это высокие риски для самих людей. Мы бы не хотели, чтобы они потом еще и потребительские займы брали на обслуживание своей ипотеки», — подчеркнул Данилов.
По его словам, аналитически определить, что потребительский кредит берется именно на первоначальный взнос, можно через бюро кредитных историй.
«С большой вероятностью, если заемщик за две недели или месяц до взятия ипотеки оформил крупный потребкредит, деньги пошли именно на первоначальный взнос. С другой стороны, сказать, что во всех 100% случаев такой вывод правилен, тоже нельзя. Деньги, к примеру, могли быть взяты на мебель, свадебное путешествие и т. д. В этом случае ограничить кредитование в каком-то временном окне до оформления ипотеки тоже неправильно», — отметил Данилов.