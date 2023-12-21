Стол, подарки и встречи: сколько потратят россияне на празднование Нового года

Большая часть опрошенных готова потратить на новогодний стол в этом году (из расчета на семью из четырех человек) до 10 тысяч рублей (28% респондентов) и до 5 тысяч рублей (19%). Меньше 3 тысяч рублей на новогодний стол потратят 14% опрошенных.

Еще 12% готовы потратить больше, до 20 тысяч рублей. Больше этой суммы — 9%. Не ведут подсчет трат 5% респондентов, еще 4% затруднились с ответом. Не буду праздновать Новый год за празничным столом 9% участников опроса.

Подарки родным и близким

На вопрос о том, какую сумму участники опроса готовы потратить на подарки самым близким, вне зависимости от количества человек, большинство респондентов ответили, что постараются не шиковать: до 5 тысяч рублей потратят на эту статью расходов 30% респондентов, еще 19% — до 10 тысяч рублей.

До 15 тысяч рублей готовы потратить на новогодние подарки 12% опрошенных, до 30 тысяч — 9%, до 50 тысяч — 5%, а свыше последней суммы — 7%.

Не буду дарить подарки 13% участников опроса, затруднились с ответом 5% респондентов.

Развлечения

На походы или поездки в новогодние каникулы большинство россиян планирует потратить до 10 тысяч рублей (32% опрошенных), до 20 тысяч — 7%, до 30 тысяч — 4%, до 50 тысяч — 3%.

До 100 тысяч рублей потратить на развлечения готовы 2% участников опроса, еще 4% — раскошелятся свыше этой суммы. Не планируют тратиться на развлечения 37% респондентов, еще 11% затруднились с ответом.

Подсчитаем

Суммарно на праздновании Нового года, подарках и отдыхе на каникулах большинство участников опроса предпочтут экономить. Потратить «на все про все» 10−15 тысяч рублей постараются 30%, до 5 тысяч рублей и максимально экономить намерены 20% участников опроса.

Еще 20% респондентов будут укладываться в сумму от 20 до 50 тысяч рублей. До 100 тысяч закладывают на расходы 9% россиян, до 300 тысяч рублей — 4%. До 500 тысяч — 1%, свыше полумиллиона — 2%. Не намерены экономить и считать траты на празднике 4%, еще 10% затруднились с ответом.

Экономить на празднике россияне будут в основном за счет домашних заготовок к новогоднему столу (45%), собственных тортов и десертов (11%), подарков ручной работы (6%) и купонов для посещения музеев или кино (3%), затруднились с ответом 35% респондентов.

Исследование проводилось среди читателей проекта Финансы Mail.ru 19 декабря. В опросе приняли участие почти 3 тысячи человек из 50 регионов России. 52% респондентов составили мужчины, 48% — женщины.

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