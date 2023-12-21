Силуанов: механизм разблокировки зарубежных активов заработает с 2024 года

Система разблокировки иностранных активов граждан России заработает с 2024 г., об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, новый механизм позволит вернуть активы 2,5 млн гражданам РФ, пострадавшим из-за блокировки инвестиций в иностранные ценные бумаги на зарубежных финансовых рынках, всего в ходе блокировки пострадало 3,6 млн российских граждан.

Силуанов анонсировал механизм разблокировки счетов граждан в августе 2023 г. Он подразумевает обмен заблокированных активов на иностранные. 8 ноября Владимир Путин подписал указ для запуска системы, но пока он касается только инвесторов, чей совокупный портфель замороженных иностранных ценных бумаг не превышает 100 000 ₽

21 декабря 2023 г. Силуанов также заявил, что Россия примет зеркальные меры в случае конфискации российских активов за рубежом, по его словам, на территории страны «достаточно» замороженных иностранных активов.