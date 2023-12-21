Рынок настроен на продолжение роста

Рынок накануне. В среду рынок продолжил восстанавливаться: к завершению торгов индекс МосБиржи повысился на 0,68%, до 3105 п., индекс РТС вырос на 0,1%, до 1075 п.

В лидерах роста оказались акции АФК «Система» (AFKS 16,02 ₽, +2,97%). Агрохолдинг «СТЕПЬ» (входит в АФК «Система»), сообщил о рекордной выручке 100 млрд руб.

Хуже рынка смотрелись акции МТС (MTSS 250 ₽, −1,48%): компания объявила о передаче квазиказначейских акций МТС, принадлежащих ее дочернему обществу (7,4% уставного капитала), в закрытый паевой инвестиционный фонд.

Рубль ослаб к доллару США до 90,9625 ₽ и к евро до 99,6600 ₽

Основные новости и события.

Акционеры Совкомфлота (FLOT 130,78 ₽, −0,01%) утвердили дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 6,32 ₽ на одну акцию (дивидендная доходность около 4,8% по текущим котировкам).

Софтлайн (SOFL 147,16 ₽, +2,32%) в 2024 году ожидает увеличения оборота как минимум до 110 млрд руб., скорректированного показателя EBITDA до 6 млрд руб. и более. Софтлайн может направить на дивиденды как минимум 25% чистой прибыли по МСФО по итогам 2024 года, но не менее 1 млрд руб.

Северсталь (CHMF 1330 ₽, +1,74%) рассчитывает сохранить производство стали в 2024 году на уровне 2023 году в объеме 11 млн тонн металла.

Программа долгосрочного развития Транснефти (TRNFP 143550 ₽, −0,38%) до 2028 года составляет 1,5 трлн руб.

Наблюдательный совет ВТБ (VTBR 0,0235 ₽, +3,92%) утвердил стратегию развития на 2024−2026 годы.

FESCO (FESH 79,07 ₽, −0,94%) предложит прямой морской контейнерный сервис между Египтом и Новороссийском.

VK (VKCO 576,2 ₽, −0,31%) приобретает платформу автоматизации бизнеса в сфере услуг YCLIENTS.

Поставки нефти из России в Китай выросли в январе-ноябре на 22%, до 97,5 млн тонн.

Ожидания и торговые идеи. В четверг утром настроения на мировых рынках смешанные: японский индекс Nikkei 225 снижается на 1,5%, китайский индекс Shanghai Composite подрастает на 0,9%.

​«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».