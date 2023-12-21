Российский рынок акций открылся снижением основных индексов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует снижение основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:20 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,32% и находится на уровне 3 094,72 пункта, индекс РТС — на 0,1%, до 1 074,04 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 093,46 пункта (-0,36%), долларовый индекс РТС снижался на 0,09%, до 1 074,1 пункта.

К 10:20 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,22%, до 90,76 рубля, евро находится на отметке в 99,42 рубля (-0,024%). Курс юаня торговался на уровне 12,702 рубля (-0,32%).