Reuters: НОВАТЭК предупредил клиентов о форс-мажоре с «Арктик СПГ-2»

Reuters отмечает, что форс-мажор, вероятно, связан с санкциями, введенными США в ноябре. Агентство пишет, что именно они угрожают началу поставок в рамках проекта «Арктик СПГ-2». Первую линию проекта объемом 6,6 млн тонн планировалось вывести на полную мощность в первом квартале 2024 года.

После сообщений о форс-мажоре акции НОВАТЭКа ускорили снижение на Московской бирже. К 17:15 мск они снизились на 4,4%, до 1464 ₽, — к уровню недельной давности. По состоянию на 18:13 мск акции снижались на 3,76%, до 1473 ₽ Объем торгов к этому времени превысил 3,7 млрд руб.