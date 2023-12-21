19:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Reuters: НОВАТЭК предупредил клиентов о форс-мажоре с «Арктик СПГ-2»

НОВАТЭК направил клиентам уведомление о форс-мажоре, связанном с поставками СПГ с проекта «Арктик СПГ-2», сообщило Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, уведомление получили в том числе китайские компании Shenergy Group и Zheijang Energy, а также испанская Repsol.

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Источник: Reuters

Reuters отмечает, что форс-мажор, вероятно, связан с санкциями, введенными США в ноябре. Агентство пишет, что именно они угрожают началу поставок в рамках проекта «Арктик СПГ-2». Первую линию проекта объемом 6,6 млн тонн планировалось вывести на полную мощность в первом квартале 2024 года.

После сообщений о форс-мажоре акции НОВАТЭКа ускорили снижение на Московской бирже. К 17:15 мск они снизились на 4,4%, до 1464 ₽, — к уровню недельной давности. По состоянию на 18:13 мск акции снижались на 3,76%, до 1473 ₽ Объем торгов к этому времени превысил 3,7 млрд руб.

2 ноября США ввели санкции, предполагающие запрет на все операции с «Арктик СПГ-2». При этом специальная лицензия OFAC до 31 января 2024 года разрешает отдельные трансакции, необходимые для «отчуждения, передачи или содействия отчуждению или передаче долга или активов» компании. «Арктик СПГ-2» — крупный проект НОВАТЭКа по экспорту СПГ, расположенный рядом с северо-западным побережьем полуострова Гыданский в Тазовском районе Ямала. Строительство ведет ООО «Арктик СПГ-2». НОВАТЭК владеет 60% акций этой компании. Французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC владеют по 10% акций.

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