11:01 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Реорганизация Яндекса и другие новости рынка

Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций», о пяти корпоративных событиях дня

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Василий Карпунин Инвестиционный аналитик
Источник: Freepik

Яндекс: Forbes опубликовал очередную статью о ситуации с реорганизацией компании: существуют разногласия пула потенциальных инвесторов по обмену акций Yandex N.V. на бумаги российского Яндекса. Масштабная конвертация акций грозит размытием долей некоторых потенциальных инвесторов в новом холдинге, против чего выступают в руководстве администрации президента. Бумаги на Мосбирже выросли на 2%. Но какой-то ясности по схеме разделения бизнеса компании по-прежнему нет.

МТС: Компания решила перевести свой квазиказначейский пакет размером 7,4% в закрытый паевой инвестиционный фонд. Сделка позволит оптимизировать расходы, связанные с владением собственными акциями, а также повысит эффективность их использования для управления капиталом и ликвидностью компании, отмечается в пресс-релизе МТС.

Совкомфлот: Акционеры одобрили промежуточные дивидендные выплаты в размере 6,32 ₽ Дивдоходность составит 4,8%. Последний день для попадания в реестр с учетом режима торгов Т+1 будет 4 января.

Мосгорломбард: Сегодня завершается период приема заявок для участия в IPO. Торги на Московской бирже могут начаться уже завтра.

Фармсинтез: Состоится собрание акционеров, в повестке вопрос увеличения уставного капитала путем допэмиссии акций.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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