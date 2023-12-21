Реорганизация Яндекса и другие новости рынка

∙ Яндекс: Forbes опубликовал очередную статью о ситуации с реорганизацией компании: существуют разногласия пула потенциальных инвесторов по обмену акций Yandex N.V. на бумаги российского Яндекса. Масштабная конвертация акций грозит размытием долей некоторых потенциальных инвесторов в новом холдинге, против чего выступают в руководстве администрации президента. Бумаги на Мосбирже выросли на 2%. Но какой-то ясности по схеме разделения бизнеса компании по-прежнему нет.

∙ МТС: Компания решила перевести свой квазиказначейский пакет размером 7,4% в закрытый паевой инвестиционный фонд. Сделка позволит оптимизировать расходы, связанные с владением собственными акциями, а также повысит эффективность их использования для управления капиталом и ликвидностью компании, отмечается в пресс-релизе МТС.

∙ Совкомфлот: Акционеры одобрили промежуточные дивидендные выплаты в размере 6,32 ₽ Дивдоходность составит 4,8%. Последний день для попадания в реестр с учетом режима торгов Т+1 будет 4 января.

∙ Мосгорломбард: Сегодня завершается период приема заявок для участия в IPO. Торги на Московской бирже могут начаться уже завтра.

∙ Фармсинтез: Состоится собрание акционеров, в повестке вопрос увеличения уставного капитала путем допэмиссии акций.

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