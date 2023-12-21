Покупатель заводов Heineken в России объяснил стоимость сделки в 1 евро
Покупка российских активов Heineken обойдется группе «Арнест» в 11,5−12 млрд руб. Об этом сообщил президент компании Алексей Сагал в интервью РБК.
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Покупка российских активов Heineken обойдется группе «Арнест» в 11,5−12 млрд руб. Об этом сообщил президент компании Алексей Сагал в интервью РБК.
«На эту сумму мы взяли кредиты. ОПХ (“Объединенные пивоварни — холдинг”. — “Ведомости”), когда покупал российские пивоварни, инвестировал в них заемные средства материнской компании. Они обслуживали эти займы, но так и не смогли по ним полностью рассчитаться. Именно обязательство по возврату этого займа является ключевым элементом сделки, а не 1 евро», — пояснил он.
«Не мы предлагали условия сделки Heineken, а они нам. У нас не было торга, мы приняли их условия и пошли на определенный риск, так как сделка проходила в условиях дефицита времени», — уточнил новый владелец пивоварен.
В марте 2022 г. нидерландский пивоваренный холдинг Heineken объявил об уходе из России. Компания также перестала продавать в стране продукцию под брендами Heineken, Guinness и Miller. В августе 2023 г. стало известно, что Heineken продала за 1 евро свои российские активы структуре группе «Арнест», которая специализируется на производстве парфюмерно-косметической и хозяйственной продукции в аэрозольной упаковке. Последняя также взяла на себя обязательство погасить долг российского бизнеса Heineken в размере 100 млн евро.
В сделку вошли семь пивоваренных заводов в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске, а также более 20 брендов, среди которых «Крушовице», «Бочкарев», «Мистер Лис», «Шихан», «Охота», «Жигулевское 1978» и пр. У предприятия также осталась лицензия на производство напитков под иностранными товарными знаками, такими как «Эдельвейс» и «Гессер», писали ранее «Ведомости».