Покупатель заводов Heineken в России объяснил стоимость сделки в 1 евро

«На эту сумму мы взяли кредиты. ОПХ (“Объединенные пивоварни — холдинг”. — “Ведомости”), когда покупал российские пивоварни, инвестировал в них заемные средства материнской компании. Они обслуживали эти займы, но так и не смогли по ним полностью рассчитаться. Именно обязательство по возврату этого займа является ключевым элементом сделки, а не 1 евро», — пояснил он.

Сагал также не согласился с утверждением, что чуть больше чем за 100 млн евро ОПХ получил активы на 400 млн евро, поскольку в заявлении Heineken отмечал, что потерял 300 млн евро при продаже российского бизнеса.

«Не мы предлагали условия сделки Heineken, а они нам. У нас не было торга, мы приняли их условия и пошли на определенный риск, так как сделка проходила в условиях дефицита времени», — уточнил новый владелец пивоварен.

В марте 2022 г. нидерландский пивоваренный холдинг Heineken объявил об уходе из России. Компания также перестала продавать в стране продукцию под брендами Heineken, Guinness и Miller. В августе 2023 г. стало известно, что Heineken продала за 1 евро свои российские активы структуре группе «Арнест», которая специализируется на производстве парфюмерно-косметической и хозяйственной продукции в аэрозольной упаковке. Последняя также взяла на себя обязательство погасить долг российского бизнеса Heineken в размере 100 млн евро.