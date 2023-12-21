Названа страна года по версии журнала Economist

«Наш победитель — Греция. Десять лет назад она была парализована долговым кризисом и высмеивалась на Уолл-Стрит. Доходы упали, <…> а в политике процветали экстремистские партии правого и левого толка. <…> Но спустя годы болезненной реструктуризации Греция в 2023 году возглавила наш ежегодный список экономик богатых стран мира», — пишет издание.

Журнал отметил, что правоцентристское правительство Греции, переизбранное в июле, проводит проамериканскую и проевропейскую внешнюю политику, а по отношению к России — настороженную.

Economist также выделяет Польшу и Бразилию. Экономика первой устояла, несмотря на украинский конфликт непосредственно у своих границ и наплыв беженцев. Кроме того, на выборах в Польше победили силы во главе с экс-главой Евросовета Дональдом Туском. При этом издание указывает, что самой серьезной проблемой было доминирующее положение его оппонентов — правящей последние восемь лет партии «Право и справедливость» (PiS). Economist отмечает, что у Польши есть шансы стать страной года в 2024 году.

В Бразилии к власти пришел президент Луис Инасиу Лула да Силва, а правление его предшественника Жаира Болсонару Economist называет «четырьмя годами притворного популизма». И хотя, как пишет издание, новая администрация предприняла ряд позитивных шагов, Бразилия не стала «страной года», из-за привычки нынешнего президента «заигрывать» с лидерами России и Венесуэлы Владимиром Путиным и Николасом Мадуро.

Греция более десяти лет назад столкнулась с серьезными экономическими проблемами из-за глобального финансового кризиса. Для спасения экономики входящей в еврозону страны власти ЕС начали оказывать ей финансовую поддержку в обмен на программу реформ.