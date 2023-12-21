Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 7 декабря

По данным на 11:53 мск, евро рос на 0,35%, до 100,01 рубля.

К 11:59 мск евро находился на отметке 100,04 рубля (+0,38%). В то же время доллар прибавлял 0,37%, поднимаясь до 91,3 рубля, юань рос на 0,013%, до 12,759 рубля.