12:14 (мск), источник: ТАСС

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 7 декабря

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 7 декабря, свидетельствуют данные торгов.

Наверх
Источник: Reuters

По данным на 11:53 мск, евро рос на 0,35%, до 100,01 рубля.

К 11:59 мск евро находился на отметке 100,04 рубля (+0,38%). В то же время доллар прибавлял 0,37%, поднимаясь до 91,3 рубля, юань рос на 0,013%, до 12,759 рубля.

Доллар от TradingView
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Это самые безопасные сладости, в них отсутствуют пищевые добавки и искусственные красители
Ни немцам, ни нашим союзникам не удалось после ВОВ создать столь же эффективные снаряды
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь