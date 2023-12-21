Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 7 декабря
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 7 декабря, свидетельствуют данные торгов.
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МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 7 декабря, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 11:53 мск, евро рос на 0,35%, до 100,01 рубля.
К 11:59 мск евро находился на отметке 100,04 рубля (+0,38%). В то же время доллар прибавлял 0,37%, поднимаясь до 91,3 рубля, юань рос на 0,013%, до 12,759 рубля.