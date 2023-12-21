Госдолг пухнет: куда будет инвестировать Китай вместо бумаг США?

Как заявил бывший советник центрального банка Китая Юй Юндин, Поднебесной, второй экономике в мире, пора отказаться от долговых бумаг Минфина США, поскольку риски американского долга будут только усиливаться.

Отношения Пекина и Вашингтона с момента начатой прежним президентом США Дональдом Трампом торговой войны в 2017 году, то есть, за последние пять лет, только ухудшаются.

США ввели санкции против крупнейших технологических компаний Китая и ряда китайских руководителей, ограничены поставки технологий в азиатскую страну. Кроме этого, Вашингтон начал расширять использование доллара в качестве оружия и способа санкционного давления, что стало еще одним доводом в пользу отказа от инвестиций в долг Америки, отметил Юндин.

Ранее Китай владел казначейскими облигациями (US Treasuries) на сумму более триллиона долларов, но к октябрю прошлого года эта сумма уменьшилась до 877,9 млрд долларов, а через год — к октябрю 2023 года — до 769,6 млрд долларов, согласно последним актуальным данным Минфина США.

За октябрь Китай продал гособлигаций США еще на 8,5 млрд долларов.

Российские инвесторы, как частные, так и корпоративные, в октябре сократили вложения в гособлигации США с 73 млн до 31 млн долларов.

Впрочем, Китай и Россия не одиноки: ряд держателей госдолга США постепенно сокращают вложения в трежерис. Но крупнейшие держатели гособлигаций и геополитические партнеры Вашингтона, напротив, продолжают политику по увеличению покупки трежерис. В целом общая сумма инвестиций в гособлигации крупнейшей экономики мира выросла с 7,133 трлн в начале года до 7,565 трлн долларов по итогам октября.

В это же время госдолг США обновил обновил рекорд и впервые в истории страны превысил 33 трлн долларов.

Кто крупнейший кредитор США?

По итогам октября Япония осталась крупнейшим держателем госдолга США — ее вложения выросли до 1,098 трлн с 1,064 трлн долларов в январе.

На втором месте расположился Китай (769,6 млрд долларов против 877,9 млрд долларов в начале 2023 года), на третьем — Британия (вложения выросли с 668,9 млрд до 693 млрд долларов в октябре и с 641,3 млрд долларов в начале года).

В пятерку крупнейших держателей госдолга входит и Люксембург и Каймановы острова: многие инвесторы из разных стран регистрируют бизнес в этих юрисдикциях из-за мягкого налогового климата.

В целом общая сумма инвестиций в гособлигации крупнейшей экономики мира выросла с 7,133 трлн в начале года до 7,565 трлн долларов по итогам октября. В это же время госдолг США обновил рекорд, и впервые в истории страны превысил 33,5 трлн долларов по итогам октября, а к 18 декабря — достигнут новый рекорд в 33,9 трлн долларов, согласно данным казначейства.

Новые запасы

«Китай продолжает сокращать вложения в американские долговые активы на фоне стремления к диверсификации своих валютных резервов и управлению рисками. Более того, дорогой доллар создает проблемы для внешнеэкономической деятельности китайского бизнеса», — пояснил Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

Гособлигации США — не самые доходные в мире, но инвесторы выбирают их из-за высокой ликвидности и надежности. Это хороший актив-убежище, как и золото. В последний год спрос на трежерис вырос из-за ожидаемого роста их стоимости на фоне политики ФРС и планов по снижению процентных ставок.

«При том, что Китай уменьшает объем казначейских бумаг США, Япония и Великобритания, наоборот, увеличивают свои вложения. В отношении казначейских облигаций не присутствует глобальных рисков, спрос на облигации обеспечивается высокими темпами роста экономики США», — пояснил эксперт стратегию инвесторов, покупающих трежерис.

Ярослав Кабаков отметил и рост эффективности Китая в управлении валютными резервами, включая инвестиции в облигации с высокой доходностью. «Несоответствие спроса и предложения на американские облигации усиливает опасения инвесторов, особенно на фоне геополитических рисков. Китай укрепляет безопасность своих активов, наращивая запасы золота и нефти», — отметил эксперт.

Совокупность этих факторов ведет к снижению китайских вложений в госдолг США, отмечает экономист.

«На сегодняшний день Китай остается вторым по величине держателем гособлигаций США после Японии. Однако, стоит обратить внимание на то, что в целом на иностранные государства приходится лишь 23% всего американского госдолга, на Китай приходится около 2,5%, — пояснила эксперт. — Поэтому, снижение вложений со стороны Китая критично влиять на США не будет. Это сокращение скорее носит репутационный ущерб, потому что облигации США теряют популярность. Китай заинтересован укреплять свои позиции на мировом финансовом рынке посредством развития собственных финансовых центров, а также активного инвестирования за рубежом. Китай вполне может переориентировать свои средства на инвестиции в страны БРИКС».

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