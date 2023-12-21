Чистая прибыль банковского сектора превысила 3 трлн рублей

Российские банки с начала года заработали больше 3 трлн руб.: за январь-ноябрь чистая прибыль сектора достигла рекордных 3,2 трлн руб., говорится в новом обзоре ЦБ о развитии банковского сектора. Но совокупный доход (учитывает статьи, которые могут не войти в отчет о прибылях и убытках) за 11 месяцев оказался ниже — сказалась отрицательная переоценка ОФЗ на 300 млрд руб., но она отразилась через капитал, минуя прибыль.

В ноябре сектор заработал 268 млрд руб. (доходность на капитал — около 23% в годовом выражении), что немного выше результата октября (256 млрд руб.).

На уровне октября (около 387 млрд руб.) сохранилась и прибыль до резервов, которые выросли до 145 млрд руб. против 113 млрд руб. месяцем ранее. Это произошло из-за разовых факторов, отмечает ЦБ: банки создавали провизию по прочим активам, тогда как сократили расходы на резервы по кредитам (до 60 млрд руб. по сравнению с 100 млрд руб. в октябре) из-за частичного высвобождения резервов по крупной проблемной задолженности после реструктуризации.

Но результат поддержали волатильные доходы: банки сократили убытки от переоценки ценных бумаг и валютной переоценки из-за укрепления рубля (+4,9% в ноябре).

Кредиты и депозиты

Несмотря на высокую ключевую ставку (в ноябре была 15% годовых) темп роста корпоративного кредитования хотя и несколько снизился, но оставался высоким — портфель вырос на 2%, или 1,4 трлн руб. (+2,3% в октябре) и достиг 72,4 трлн руб. Для сравнения: среднемесячный прирост за первое полугодие и весь 2022 г. составлял +1,1%.

Около четверти прироста кредитов компаниям пришлось на финансирование крупных сделок M&A, без учета которых динамика была бы меньше — 1,6%. Еще около 10% пришлось на проектное финансирование строительства жилья, которое мало чувствительно к рыночным ставкам из-за высокого покрытия счетами эскроу, отмечает ЦБ. Кроме того, значительный вклад внесли транспортные и нефтегазовые компании, а также финансовые (факторинговые, лизинговые) «дочки» банков. Некоторые компании стремились выбрать лимиты в условиях ожидания возможного ужесточения денежно-кредитных условий, а также поступления оплаты по бюджетным контрактам в декабре.

В корпоративном сегменте росли кредиты как в рублях (+1 трлн руб.), так и в валюте (+355 млрд руб. в рублевом эквиваленте, +$3,7 млрд). Рост валютных кредитов ускорился по сравнению с октябрем — на 3% против 1,2% Кредиты выдавались в основном в валютах дружественных стран, но из-за укрепления рубля доля валютных кредитов в общем корпоративном портфеле в ноябре снизилась до 15,8 с 16,3%.

Сохранялись и высокие темпы выдачи ипотеки.

По предварительным данным, динамика прироста портфеля в ноябре составила значительные 2,8%, до 17,9 трлн руб., что в целом соответствует октябрю (+2,9%), но ниже экстремально высокого результата сентября (+4,2%). С начала года ипотечный портфель вырос уже на 30,6%.

Всего банки выдали кредитов на 726 млрд руб., что лишь немногим ниже результата октября (770 млрд руб.). Рост ипотеки все еще стимулируют льготные программы (540 млрд руб.): иногда они комбинируются с поддержкой от банков и застройщиков, которые стремятся продать больше жилья до конца года. В условиях инфляционных ожиданий высокий спрос на недвижимость сохраняется, обращает внимание ЦБ.

Потребительское кредитование в ноябре выросло на 1%, что в целом соответствует динамике октября (+1,1%). Такой результат может быть связан с высокой потребительской активностью в конце года, поясняет ЦБ: люди делают покупки во время «черной пятницы», а также начинают подготовку к новогодним праздникам. Банк России ждет значительной просадки выдач по итогам декабря из-за ужесточения регулирования.

Юридические лица принесли в ноябре в банки значительные 1,3 трлн руб. (+2,6%) после слабых показателей октября (+0,2% в связи с уплатой крупных квартальных налогов). В ноябре корпоративные средства выросли в основном у нефтегазовых, горнодобывающих и металлургических компаний из-за притока экспортной выручки, поясняет регулятор.

Прирост средств населения ускорился по сравнению с октябрем — до 2,1 с 1,4% (+900 млрд руб.). Росли в основном остатки в рублях (+851 млрд руб., +2,3%), а в валюте практически не изменились, прибавив за месяц $100 млрд (+0,3%).

Граждане продолжают перекладывать средства на срочные вклады (+1,3 трлн руб., +5,5%) с текущих счетов (-469 млрд руб., −5%).

Вклады стали привлекательнее из-за увеличения ставок после повышения ключевой ставки в конце октября на 2 п.п., до 15%. При этом банки стараются привлекать вклады на срок до года, предлагая по ним ставки выше, чем по более долгосрочным продуктам.

Рост ставок в экономике также способствовал возврату наличных денег в банки — к ним вернулось 300 млрд руб.

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