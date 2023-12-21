«Чемодан без ручки», или как заставить вещи приносить доход

Квартира

Если у вас есть квартира, в которой вы не живете (допустим, бабушкино наследство), первое и самое очевидное — сдавать ее в аренду. Это поможет не только компенсировать затраты на коммунальные платежи, но и получать регулярный доход. Если жилье досталось вам в аккуратном и ухоженном состоянии — это замечательно.

Но, возможно, понадобится сделать в квартире ремонт, чтобы привести ее в аккуратный вид. Лучше выбрать отделку в минималистическом дизайне, чтобы арендаторы могли обустроить жилье по своему вкусу.

Если квартира в порядке и уже готова принять новых жильцов, вам необходимо определиться, долгосрочно вы будете ее сдавать или посуточно. Конечно, когда арендаторы живут у вас много месяцев или даже лет, вы просто получаете регулярный доход и не утруждаете себя постоянным поиском новых проживающих. Однако посуточная аренда выгоднее. Например, по данным портала IRN.ru, стоимость аренды однокомнатной квартиры в столичном районе Ясенево сейчас составляет 50−61 тыс. рублей в месяц. Посуточно похожую квартиру, согласно информации на сайте Cian.ru, в Ясенево предлагают за 2,8−4 тыс. рублей.

В любом случае важно застраховать не только жилье от ущерба, но и гражданскую ответственность перед соседями — например, если ваши жильцы затопят квартиру снизу. Также имеет смысл отдельно застраховать мебель и бытовую технику. Ну и, конечно же, с дохода от сдачи квартиры в аренду нужно будет платить налоги.

Дача

Если дача простаивает даже в летние месяцы — ее тоже имеет смысл сдавать. Многие жители больших городов, не имеющие дачи, с удовольствием арендовали бы ее, чтобы иметь возможность побывать с детьми на природе. Особенно если рядом с вашей дачей есть лес или водоем. Или же можно сдавать дачу не постоянно, а на праздники — например, новогодние или майские.

Конечно, перед сдачей в аренду дачу хорошо бы обустроить: оборудовать мангал для шашлыка, построить баню. Чем больше возможностей для приятного времяпрепровождения будет на вашей даче — тем больше желающих будет снять ее. Учитывайте, что, чем ближе дача к черте города, тем дороже можно будет ее сдать.

Так, например, на расстоянии 20−50 км от МКАД двухэтажные дачи на стандартных 7 сотках сдаются в аренду по цене 35−70 тыс. в месяц или 3,5−9 тыс. в сутки. То есть, это может быть даже выгоднее, чем сдавать квартиру в Москве. Но опять-таки — не забывайте о налогах.

Если вы предпочитаете жить на даче сами, можно продавать самостоятельно выращенный урожай: фрукты, овощи, грибы, цветы, зелень, саженцы, лекарственные травы и так далее. Часть урожая можно законсервировать или заморозить и продавать в осенне-зимний сезон или ранней весной.

Ну, или разводить мелкую живность: кур, кроликов, перепелок. Можно даже обустроить мини-пасеку, важно только тщательно изучить правила размещения ульев на дачных участках. Если у вас не ферма, а именно дачный участок, налоги с таких продаж платить не нужно.

Еще вариант — обустроить на даче собственную мастерскую, это ведь не всегда можно сделать в городской квартире. Нравится керамика? Устанавливайте гончарный круг, приобретайте глину и делайте горшки или вазы на продажу. Любите работать с деревом? Создайте себе столярную мастерскую. На даче можно делать домашний сыр, шить на продажу одежду — да много чего можно делать.

Гараж

Часто бывает так, что гараж в собственности есть, а машины нет. В таком случае люди часто используют эти квадратные метры как склад ненужных вещей. А очень зря! Гараж очень даже может приносить деньги или заработок.

Во-первых, его тоже можно сдавать в аренду, как квартиру и дачу. В зависимости от типа гаража (металлический, железобетонный, кирпичный), его площади и подведенных коммуникаций, местонахождения, наличия охраны и многих прочих факторов в Москве гаражи сдаются в аренду по цене 10−50 тысяч в месяц. Причем, такая аренда может быть интересна не только автолюбителям, но и предпринимателям — например, как склад для товара или небольшой цех.

Во-вторых, в гараж можно принимать вещи на хранение. Например, те же автовладельцы, которым некуда деть сезонную «резину», с удовольствием за определенную плату могут положить ее в ваш гараж на несколько месяцев.

В-третьих, пустующих гараж — прекрасная возможность создать свой бизнес для вас самих. Столько громких стартапов начиналось именно в гаражах! За примерами далеко ходить не нужно: это и Google, и Apple, и Hewlett-Packard, и Microsoft. Поэтому если у вас есть яркие идеи — гараж вполне может помочь вам реализовать их.

Автомобиль

Содержание личного автомобиля сейчас обходится в приличную сумму — это налоги, затраты на страховку, сервисное обслуживание, ремонт и так далее. При этом сам автомобиль, конечно же, тоже может приносить деньги.

Самое простое — это «таксовать». Но важно учитывать, что сейчас для такой подработки необходимо иметь действующее разрешение на перевозку пассажиров и багажа. Такое заявление нужно будет подать по месту жительства через МФЦ.

Если вы индивидуальный предприниматель или самозанятый — можете получить такое разрешение, заключив договор со службой такси. Можно быть просто таксистом, а можно стать специализированным. Например, автоняней, «трезвым водителем», работать на свадьбах. За перевозку пассажиров без действующего разрешения придется уплатить штраф 5000 рублей.

Можно работать автокурьером — перевозить грузы, посылки, документы. Как правило, курьер на автомобиле зарабатывает больше своего пешего коллеги. Например, в сервисе Dostavista обещают, что курьер с личным авто может получать до 160 тыс. рублей в месяц. А можно развозить еду, примерно такой доход обещают, в частности, в Яндекс. Лавке.

А если вы заняты на основной работе, а ваш автомобиль месяцами стоит без дела — его тоже можно сдавать в аренду. Здесь возможны несколько вариантов. Во-первых, вы можете передать машину для поездок кому-то из друзей и знакомых, договорившись об определенной плате. Во-вторых, сдать автомобиль в такси или каршеринг — считается, что так можно окупить стоимость авто примерно за год, в среднем можно зарабатывать примерно 40−400 тыс. рублей в месяц. В таком случае придется оформлять ИП или самозанятость и заключать с компанией договор.

Мебель

Вы вполне можете оказаться владельцем не совсем нужных старых стульев, шкафов, тумбочки, столика, люстры и так далее. Например, если приобрели недвижимость в старом жилом фонде. Конечно, всю эту «рухлядь» можно выбросить на свалку. Но не стоит торопиться. Попробуйте сначала проверить, что вещи вам достались. А вдруг это винтажные или даже антикварные предметы?

Чтобы разобраться, найдите в интернете объявления о продаже похожих товаров, почитайте профильные сообщества реставраторов мебели, антикваров, покажите фотографии. Например, чехоцловацкая хрустальная люстра времен СССР, не в самом лучшем состоянии, выставлена на продажу на Avito за 8 тыс. рублей. А можно было просто выбросить!

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