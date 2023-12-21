«БКС банк» с нового года изменит условия по обслуживанию счетов в валюте

« БКС банк » с нового года введет комиссию на среднемесячный остаток на валютных счетах в долларах США, евро, швейцарских франках, фунтах стерлингов и гонконгских долларах в размере 1% в месяц, следует из тарифов обслуживания кредитной организации Комиссия будет начислять при остатке более 10 тысяч единиц валюты. Frank Media направили запрос в «БКС банк».

Во вторник, 19 декабря, брокер БКС, в группу которого входит одноименный банк, сообщил, что с 1 января 2024 года вводит комиссию в 1% в месяц с остатка на брокерском счете (включая индивидуальные инвестиционные счета, ИИС) в американских и гонконгских долларах, евро, фунтах стерлингов, если тот превышает 10 000 единиц. Кроме того, с 1 января будет взиматься комиссия за покупку тех же валют в размере 0,1% от суммы каждой сделки.