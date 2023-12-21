Белоусов назвал приемлемым для экономики курс доллара по 90 рублей

«В целом можно отметить, что российская экономика нашла точку равновесия экспорта и импорта. Свидетельством этому является стабилизация валютного курса в районе 90 ₽/$, что является приемлемым как с точки зрения экспорта, так и потребительского и инвестиционного рынков страны», — рассказал он.

Недружеские действия США и их союзников по отношению к России ускорили переход на внешнеторговые расчеты в национальных валютах. В 2023 г. в расчетах за экспорт и импорт товаров и услуг суммарная доля рубля и национальных валют дружественных стран составит 65% по сравнению с 22% в 2021 г., отметил он.

Белоусов также отметил, что экономика России адаптировалась к санкционному давлению благодаря эффективному взаимодействию с партнерами из недружественных стран и мер поддержки российского бизнеса. В результате экспортный потенциал страны был сохранен, а население и предприятия — обеспечены необходимыми товарами и ресурсами.

В конце ноября Банк России объявил о возобновлении покупки валюты с 2024 г. Согласно закону о бюджете, из ФНБ в 2023 г. будет выделено на финансирование дефицита 2,9 трлн руб., в 2024 г. — 1,3 трлн руб., при этом ранее операций по «зеркалированию» на рынке проводить не планировалось. Как отметили тогда опрошенные «Ведомостями» аналитики, решение регулятора позволит снизить давление на рубль в следующем году.

15 декабря совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку — на 1 п. п. до 16% годовых. В регуляторе отметили сохранение текущего инфляционного давления на высоком уровне, но прогноз регулятора по диапазону годовой инфляции по итогам этого года остался прежним, на уровне 7−7,5%. ЦБ поднял ключевую ставку в пятый раз подряд. В июле ЦБ поднял ставку с 7,5 до 8,5%, а затем в августе повысил ее сразу до 12%. В сентябре было принято решение увеличить ставку на 1 п. п. до 13%, а в октябре — на 2 п. п. до 15%.