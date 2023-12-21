ANGOP: Ангола выходит из состава ОПЕК
Ангола приняла решение о выходе из состава ОПЕК, сообщило агентство ANGOP со ссылкой на министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтино Азеведо.
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Ангола приняла решение о выходе из состава ОПЕК, сообщило агентство ANGOP со ссылкой на министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтино Азеведо.
Ангола приняла решение о выходе из состава ОПЕК, сообщило агентство ANGOP со ссылкой на министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтино Азеведо.
«Министр нефти, газа и минеральных ресурсов объявил в этот четверг о выходе Анголы из состава ОПЕК», — говорится в сообщении.
По данным агентства, это решение было принято в ходе заседания совета министров Анголы.
Ранее Россия и Саудовская Аравия высоко оценили успешные усилия стран ОПЕК+ по стабилизации ситуации на мировых рынках нефти.