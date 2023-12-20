Умеренный позитив фондового рынка сохраняется

Рынок накануне. Во вторник индекс МосБиржи показал скромный рост на 0,24%, до 3083,64 п., а индекс РТС снизился на 0,1% до 1074,4 п.

В лидерах роста оказались акции НЛМК (NLMK174,96 ₽, +3,81%). Власти ЕС продлили до октября 2028 года льготный период для ввоза в регион некоторых видов российских стальных полуфабрикатов. Отсрочка запрета на поставки в ЕС слябов предоставляет НЛМК необходимое время на трансформацию.

Рубль ослаб к доллару США до 90,3400 ₽ и к евро до 99,0725 ₽

Основные новости и события.

Positive Technologies (POSI 2007,8 ₽, +1,6%) ожидает увеличения объема отгрузок на 70% в 2023 году.

В 2023 году Газпром (GAZP 165,48 ₽, −0,91%) ожидает добиться сильных финансовых результатов: EBITDA в размере 2,2 трлн руб., коэффициент чистый долг/EBITDA на уровне 2,3x. Совет директоров Газпрома утвердил сокращение инвестиционной программы в 2024 году на 20%, до 1,574 трлн руб. Поставки газа из России в страны ЕС снизились в январе—ноябре 2023 года до 24 млрд куб. м., на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Неплохую динамику показали котировки акций Роснефти (ROSN 574 ₽, +1,3%) после заявлений властей, что Россия представила Китаю проект «Восток Ойл» еще в октябре, который китайская сторона сейчас рассматривает.

Яндекс (YNDX 2242,2 ₽, −0,36%) и Сеченовский университет создали облачную платформу медицинских данных.

Кондитерская фабрика сети Магнит (MGNT 6477,5 ₽, +0,2%) приступила к производству шоколадных трюфелей с игристым вином в сотрудничестве с Абрау-Дюрсо (ABRD 256,4 ₽, −2,81%).

СПБ Банк (SPBE 82,9 ₽, +8,22%) ходатайствует в OFAC о разблокировке активов клиентов.

Объемы нефтепереработки в России достигли максимума за девять месяцев, составив 5,7 млн барр./сут. (Bloomberg).

Ожидания и торговые идеи. В среду утром настроения на мировых рынках умеренно позитивные: японский индекс Nikkei 225 растет на 1,5%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,5%. По индексу МосБиржи ожидаем проверки на прочность сопротивления на уровне 3100 п., в случае преодоления которого рост может продолжиться.

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