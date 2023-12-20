Средняя премия по ОСАГО за 11 месяцев 2023 года составила 7,8 тыс. рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Средняя премия по ОСАГО за январь — ноябрь 2023 года составила 7,812 тыс. рублей, что ниже показателя января на 3%, а средняя выплата составила 88,6 тыс. рублей, увеличившись на 8% по сравнению с январем. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в ходе встречи спикеров РСА и Всероссийского союза страховщиков с журналистами.

«За январь — ноябрь этого года страховая премия по ОСАГО снизилась по сравнению с началом этого года на 3% и составила 7,812 тыс. рублей. Я напомню, что в январе 2023 года средняя премия была 8,035 тыс. рублей. Второе — средняя выплата за 11 месяцев составила 88,6 тыс. рублей, она увеличилась на 8% по сравнению с январем 2023 года, была 82,3 тыс. рублей», — сказал он.

По итогам ноября средняя выплата составила 91,6 тыс. рублей, отметил Уфимцев, напомнив, что в октябре она впервые в истории превысила 100 тыс. рублей.

По его словам, количество заключенных договоров по ОСАГО за 11 месяцев достигло 37,9 млн. штук, что на 3% больше прошлогоднего показателя (36,6 млн). Совокупные сборы составили 295 млрд рублей, а совокупные страховые выплаты — 148 млрд. рублей.