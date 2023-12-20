Народный Банк Китая не торопится снижать ставки

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. В Шанхае акции дешевели, а вот в Гонконге наблюдался неплохой рост. Народный Банк Китая оставил ставки для премиальных заёмщиков без изменений: 5-летняя на уровне 4,20%, а на 1 год 3,45%. В Гонконге активно повышались бумаги Alibaba Group на фоне изменений в менеджменте, что должно усилить позиции компании в электронной коммерции. Кроме того, конец года это подведение итогов и построение планов на будущее. Многие акции в Гонконге имеют соотношение цены к прибыли на уровне 5,5−6,0, что в сравнении с другими рынками является крайне низким значением. С начала года Hang Seng упал на 16%, что является худшим результатом среди основных рынков.

Японский рынок повышался, хотя иена укрепилась до 143,5 за доллар по сравнению с 144,7 накануне. Толику оптимизма местные инвесторы получили от американского рынка. Кроме того, доходность по 10-летним бондам Японии упала более чем на 7 Б. П. до 0,564%. Акции Fast Retailing повышались на 3,8% на ожиданиях сохранения объёмов потребительского кредитования. Продолжили дорожать акции судоходных компаний на ожиданиях роста тарифов из-за ситуации в Красном море: Kawasaki Kisen Kaisha (+7,0%), Nippon Yusen K.K (+2,6%), Mitsui O.S.K. Lines (+1,8%). Даже финансовый сектор нашёл в себе силы для роста, хотя снижение доходностей по бондам является негативом: Mitsubishi UFJ Financial (+0,3%), Sumitomo Mitsui Financial (+0,8%), Mizuho Financial (+0,5%). Экспорт из Японии сократился в ноябре на 0,2% при ожиданиях роста на 1,5%, а импорт упал на 11,9% при ожиданиях снижения на 8,6%.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 — 33762,96 п. (+1,64%),

Hang Seng — 16683,31 п. (+1,08%),

Shanghai Composite — 2920,23 п. (-0,41%).

Рост американских запасов остановил повышение котировок нефти

Нефть торговалась в небольшом минусе. Накануне котировки выросли на фоне ситуации в Красном море и угрозе эскалации конфликта с йеменскими хуситами из-за начала операции коалиции «страж процветания». Однако затем вышла статистика API. По данным отраслевого Института, на неделе до 15 декабря коммерческие запасы нефти в США +939 тыс. баррелей, бензина +669 тыс. баррелей, +2,738 млн баррелей. Рынок ожидал снижение запасов нефти на 2,2 млн баррелей.

По состоянию на 8:40 мск:

WTI — $73,99 (+0,07%),

Brent — $79,20 (+0.04%),

Золото — $2053,60 (+0,07%).

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