Народный Банк Китая не торопится снижать ставки

Японский рынок повышался, хотя иена укрепилась до 143,5 за доллар по сравнению с 144,7 накануне. Толику оптимизма местные инвесторы получили от американского рынка. Кроме того, доходность по 10-летним бондам Японии упала более чем на 7 Б. П. до 0,564%. Акции Fast Retailing повышались на 3,8% на ожиданиях сохранения объёмов потребительского кредитования. Продолжили дорожать акции судоходных компаний на ожиданиях роста тарифов из-за ситуации в Красном море: Kawasaki Kisen Kaisha (+7,0%), Nippon Yusen K.K (+2,6%), Mitsui O.S.K. Lines (+1,8%). Даже финансовый сектор нашёл в себе силы для роста, хотя снижение доходностей по бондам является негативом: Mitsubishi UFJ Financial (+0,3%), Sumitomo Mitsui Financial (+0,8%), Mizuho Financial (+0,5%). Экспорт из Японии сократился в ноябре на 0,2% при ожиданиях роста на 1,5%, а импорт упал на 11,9% при ожиданиях снижения на 8,6%.