На Мосбирже ожидают 7−8 IPO в первом полугодии следующего года

«Порядка семи-восьми компаний готовятся разместиться в первом полугодии. При этом любая сделка находится в прямой зависимости от состояния рынка. Если он будет сильным, мы увидим все эти сделки», — заявила Наталья Логинова. Она также отметила, что IPO планируют компании как из быстрорастущих, так и традиционных секторов.

Впрочем, по словам топ-менеджера, объемы размещений в следующем году будут не очень большие. «Мы по-прежнему говорим о единицах миллиардов, но они будут расти. Условно говоря, сделки могут быть не три (млрд рублей. — Frank Media), а пять, не пять, а семь. Но двузначные цифры, я думаю, мы если и будем видеть, то только в каких-то исключительных случаях», — добавила Логинова.

Директор по инвестиционной аналитике «БКС Мир инвестиций» Кирилл Чуйко во вторник, 19 декабря, заявил, что до 15 российских компаний сейчас обсуждают возможность проведения IPO. Председатель правления ФГ «Финам» Владислав Кочетков тогда же рассказал, что в 2024 году на российском рынке может состояться порядка 20 первичных размещений, а «при хорошем раскладе» — 30.