Минфин США заявил, что РФ в октябре сократила вложения в американские госбумаги до $31 млн

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Россия сократила в октябре объем вложений в американские гособлигации до $31 млн, следует из опубликованных документов Минфина США.

Этот показатель уменьшился более чем в два раза по сравнению с сентябрем, когда объем вложений РФ в госбумаги США достиг $73 млн. В августе он составил $31 млн, в июле — $29 млн, в июне — $33 млн, в мае — $36 млн, в апреле — $35 млн, в марте — $77 млн, в феврале — $75 млн.

На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в октябре пришлось $28 млн ($61 млн в сентябре), на краткосрочные — $3 млн ($12 млн в сентябре).

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд.

Ранее в пресс-службе российского ЦБ сообщили ТАСС, что Банк России не имеет казначейских обязательств США и не является их приобретателем. Американские казначейские ценные бумаги могут покупать среди прочего частные лица, организации, корпоративные инвесторы через банки, брокеров и дилеров.