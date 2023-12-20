07:34 (мск), источник: ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 90,36 рубля

Курс евро поднялся до 99,48 рубля.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 2,25 копейки и составил 90,36 рубля.

Курс евро вырос на 40,75 копейки и составил 99,48 рубля.

В свою очередь курс юаня вырос на 1,6 копейки и составил 12,681 рубля.

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