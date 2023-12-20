Как объяснить ребенку экономию и приоритет трат

Финансовые привычки подрастающего поколения вызывают у родителей серьезное беспокойство. Каждый третий ребенок (32%) регулярно делает спонтанные покупки, а почти каждый четвертый (23%) тратит карманные деньги на фастфуд, показали результаты опроса, проведенного СберНПФ и образовательной компанией Maximum Education.

Согласно опросу, 14% родителей отмечают, что у их детей быстро заканчиваются деньги, потому что они совершенно не умеют контролировать свои расходы. Столько же (14%) полагают, что их ребенок совсем не знает цены деньгам. 13% участников опроса указывают, что их детям не хватает терпения копить деньги.

Несомненно, такое финансовое поведение детей — явная недоработка родителей, которые в свое время не смогли научить их многим важным вещам. Поэтому мы попросили психолога Яну Лейкину рассказать, как правильно донести до подрастающего поколения прописные финансовые истины, когда следует начать и какие ошибки нельзя допускать самим родителям.

С какого возраста следует начать говорить об экономии?

«Начать обсуждать с ребенком тему экономного и разумного отношения к финансам имеет смысл тогда же, когда вы впервые начали говорить с ним о деньгах, примерно с 4−5 лет. Родителям важно объяснять ребенку, по каким главным критериям делают выбор, покупая те или иные вещи: нужность, качество, стоимость. Мама или папа также должны рассказать, как зарабатываются деньги, что это требует труда, знаний, времени. Большое значение имеет личный пример родителей».

Какие практики могут быть полезны?

Для того, чтобы научить ребенка бережному отношению к деньгам, можно завести ему персональную копилку и начать собирать деньги на то, о чем ребенок мечтает. Знаю практику, когда у ребенка появляются сразу две собственные копилки. Одна — чтобы накопить на его мечту. Во вторую откладываются деньги для покупки ребенку угощений, подарков, сладостей. Такие практики учат ребенка бережно относиться к деньгам: с одной стороны, накапливать их, с другой — тратить с умом.

Можно ввести определенную плату за выполнение ребенком какой-то важной работы — например, мытье посуды или посильную уборку. Но не стоит платить за хорошие отметки! Ребенок должен понимать, что учеба является его обязанностью.

Какие ошибки нельзя допускать?

Как бы ни было тяжело, никогда не жалуйтесь при ребенке на постоянную нехватку денег. Нельзя говорить, что из-за денег приходится ходить на нелюбимую работу, что все очень дорого и т. д. О деньгах важно говорить спокойно и позитивно, подавая ребенку хороший пример.

Родители не должны игнорировать потребности ребенка, постоянно говоря ему: «Дорого!», «Тебе это не нужно», «Обойдешься». Пусть ребенок мечтает о чем-то, а взрослые помогают ему осуществлять эту его мечту. Например, можно составить финансовый план достижения цели, обсудить и договориться, что нужно предпринять, чтобы собрать необходимую сумму денег.

Маленьким детям не стоит дарить деньги, ребенку нужен конкретный и понятный подарок. А подросток, наоборот, обрадуется именно деньгам.

Неочевидный, но важный момент: не покупайте ребенку только то, что продается со скидками или на распродаже. Это может привести маленького человека к мысли, что он недостаточно ценен для близких.

Важно начать с себя

Чтобы молодое поколение не огорчало плохими финансовыми привычками, взрослым важно обращать внимание и на свое поведение. Потому что у многих оно тоже не безупречное. Так, согласно другому опросу СберНПФ, склонность к импульсивным покупкам свойственна не только детям. Почти половине опрошенных россиян старше 18 лет (46%) трудно откладывать деньги, а почти треть (27%) признались в спонтанных тратах.

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