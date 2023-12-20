ЦБ повысил курс доллара на 21 декабря до 90,41 рубля
Официальный курс евро повышен до 99,048 рубля.
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Официальный курс евро повышен до 99,048 рубля.
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Банк России установил на 21 декабря 2023 года официальный курс доллара на уровне 90,4056 рубля, что на 32 копейки выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро повышен на 47 копеек, до 99,048 рубля.
Кроме того, официальный курс юаня повышен на 8 копеек, до 12,6577 рубля.