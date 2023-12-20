БКС предсказал зимнюю выплату компаниями России дивидендов на ₽1,4 трлн

В зимний дивидендный сезон, который продлится до середины января 2024 года, компании могут выплатить владельцам своих акций около 1,4 трлн рублей, подсчитали аналитики «БКС Мир инвестиций».

К текущему моменту выплатили или объявили о выплатах 25 компаний. Наибольший объем дивидендных выплат — 1,1 трлн рублей— приходится на нефтегазовый сектор. Самые большие по объему дивиденды выплатит «Газпром нефть» — они составят 393 млрд рублей. Выплаты «Роснефти» оцениваются в 326 млрд рублей, ЛУКОЙЛа — в 310 млрд рублей. Объем выплат дивидендов «Норникеля» составит 140 млрд рублей, а «Татнефти» — 82 млрд рублей.

Часть выплаченных дивидендов вернется на рынок в рамках процесса реинвестирования. В общей сложности за текущий дивидендный сезон может быть реинвестировано около 75−94 млрд рублей, подсчитали эксперты. За последний месяц среднедневной объем торгов по индексу Мосбиржи составил 51 млрд рублей. То есть на рынок в январе может вернуться сумма, эквивалентная 1,5−2 дням торговых оборотов.

Среди наиболее перспективных бумаг для реинвестирования аналитики назвали акции Сбербанка, «Магнита», «Татнефти», «ФосАгро», Novabev Group, привилегированные акции «Транснефти».

Реинвестирование дивидендов может оказать российскому рынку акций значительную поддержку, прогнозируют аналитики. Процесс возвращения в рынок полученных дивидендов уже начался. Однако, по прогнозам «БКС Мир инвестиций», активный приток денег на российский рынок акций начнется ближе к последней неделе 2023 года с учетом лага во времени между датой отсечки и поступлением дивидендов на счета акционеров. Процесс реинвестирования может затянуться, поэтому наиболее заметным влияние притока средств на рынок будет в январе 2024 года. К тому же в январе торговая активность снижена из-за праздников, поэтому такие поступления могут быть особенно чувствительны, указали эксперты.

По мнению экспертов, наибольший приток средств стоит ожидать в бумагах ЛУКОЙЛа, «Роснефти», «Татнефти», «Газпром нефти», так как часть реинвестируемых средств вернется в акции выплативших дивиденды компаний. При этом в дальнейшем акции нефтегазового сектора могут показать преимущественно нейтральную динамику, так как цены на нефть остаются комфортными, однако прошедшее укрепление рубля сдерживает потенциал роста бумаг.

В целом эксперты «БКС Мир инвестиций» ждут дальнейшего роста российского рынка акций в 2024 году — до 4000 пунктов по индексу Мосбиржи. Прогноз по индексу подразумевает доходность на уровне 32%, включая дивидендную доходность в размере 11%.

До конца второго квартала на рынке возможно затишье, однако с конца второго квартала 2024 года российский рынок будет расти с началом снижения ставки ЦБ на фоне замедления инфляции и необходимости запускать экономику, а также в преддверии дивидендного сезона у компаний. Новый дивидендный сезон должен начаться в течение второго квартала 2024 года.