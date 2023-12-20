Аукцион по продаже «Росспиртпрома» пройдет 24 января с начальной ценой 10,61 млрд рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Приватизация «Росспиртпрома» актуальна, проведение аукциона по продаже акций планируется в электронной форме 24 январе 2024 года. Начальная стоимость лота — 100% уставного капитала компании — 10,61 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

«Приватизация акций АО “Росспиртпром” актуальна. Аукцион в электронной форме назначен на 24 января 2024 года», — отмечается в сообщении.

Выставленный на аукцион лот включает 6 865 466 470 млрд обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая (100% от уставного капитала компании), следует из данных, опубликованных на официальном информационном ресурсе ГИС Торги. Там отмечается, что начальная цена лота оставляет 10,61 млрд рублей.

Подача заявок в электронной форме начинается с 20 декабря (с 10:00 мск) и заканчивается 15 января 2024 года (до 16:00 мск). Дата рассмотрения заявок назначена на 19 января 2024 года.

Как ранее сообщали в пресс-службе Минфина, министерство рассчитывает, что продажа акций «Росспиртпрома» состоится до конца 2023 года, средства поступят в бюджет в полном объеме.

О продаже акций «Росспиртпрома»

Как написала ранее газета «Ведомости» со ссылкой на приложения к заключению Счетной палаты на проект бюджета РФ на 2024−2026 годы, Минфин не включил в прогнозируемый объем поступлений для финансирования дефицита бюджета стоимость двух госкомпаний, подлежащих приватизации по решению правительства. Согласно данным издания, речь идет об алтайском заводе по производству сульфата натрия АО «Кучуксульфат» и крупнейшем российском поставщике этилового спирта АО «Росспиртпром».

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Минфин подготовил список компаний, которые дополнительно можно включить в перечень для приватизации. Согласно материалам к проекту федерального бюджета на 2024−2026 годы, российский бюджет может получить от приватизации федерального имущества в 2024 году 1,229 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах — по 1,226 млрд рублей.