АСВ сохранил на I полугодие 2024 года нулевые ставки для дополнительных взносов

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение о продлении действия нулевой дополнительной и повышенной дополнительной ставки страховых взносов, которые банка должны заплатить в фонд обязательного страхования вкладов, на первый и второй квартал 2024 года, следует из сообщения АСВ.

Также там указывается, что госкорпорация рассмотрела ряд и других вопрос по ключевым направления деятельности АСВ.

АСВ в феврале прошлого года дополнительная и повышенная дополнительная ставки по решению ЦБ были обнулены. Так, базовая ставка по страховым взносам составляет 0,12%. В декабре 2022 года АСВ уже продлевало действие нулевых ставок для расчета взносов в фонд ССВ на первое и второе полугодие 2023 года.