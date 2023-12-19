Ждем афтершоки? Как землетрясение отразится на китайской экономике и мире

Землетрясение произошло в ночь с 18 на 19 декабря, на плато уезда Цзишишань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая и соседней провинции Цинхай. Министерство финансов и министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили двум провинциям 200 млн юаней (около 28 млн долларов), которые пойдут на оказание помощи пострадавшим.

Землетрясение произошло в районе сейсмического пояса, который очень активен и подвержен сильным землетрясениям в истории, сообщил китайскому телеканалу CGTN профессор Ма Чанцяня Китайского университета георгафических наук. Этот пояс расположен между Евразийской плитой и Индийской плитой, двумя тектоническими плитами, которые толкаются друг против друга, что приводит к частым землетрясениям.

«Округ расположен в сейсмическом поясе Китая. Исторически здесь часто происходили сильные землетрясения», — пояснил Ма.

Самое известное землетрясение, произошедшее в этом поясе, — это Вэньчуаньское землетрясение 12 мая 2008 года магнитудой 8,0 в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Тогда стихийное бедствие унесло жизни 70 000 человек, почти 18 000 пропали без вести. «Оба землетрясения произошли в одном и том же сейсмическом поясе, но на двух разных сейсмических разломах», — отметил профессор. Он также предупредил о возможных оползнях после землетрясения.

Это не самое разрушительное стихийное бедствие — на огромной территории Китая не редкость наводнения, землетрясения или оползни, приводящие к гибели людей и разрушениям. Поэтому экономика страны учитывает высокую вероятность таких стихийных бедствий — давно созданы резервные финансовые фонды, власти оперативно устраняют последствия, а важные производства расположены в более спокойных районах.

Подсчеты

«Пока нет оснований утверждать, что землетрясение в провинции Ганьсу приведет к падению экспорта из страны, поскольку неизвестен масштаб нанесенных им разрушений, — считает экономист Леонид Хазанов. — В то же время в провинции Ганьсу находятся нефтехимические, металлургические, пищевые, текстильные предприятия и поэтому подземные толчки могли повлиять на их обычную работу, приведя к остановке».

По его мнению, в худшем варианте развития событий возможно уменьшение экспорта медной продукции из КНР, поскольку в провинции Ганьсу находятся медеплавильные заводы, принадлежащие Jinchuan Group. Эта компания входит в число крупнейших производителей меди в Китае.

«Думаю, в ближайшие дни станет ясно, каковы будут последствия подземных толчков в КНР для мирового рынка», — сообщил экономист.

Социальная сторона

«Землетрясение в провинциях Ганьсу и Цинхае, в первую очередь, ударило по социальной инфраструктуре: жилье, водо-, тепло- и электроснабжение, дороги. При этом плотина крупной ГЭС, находящейся в 50 км от эпицентра землетрясения, не пострадала», — добавил начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин.

По его словам, с точки зрения экономики, провинция Ганьсу (наиболее пострадавшая от землетрясения) не является сильно развитой и занимает последнее место по ВВП на душу населения в Китае ($11 150 в 2022 году). В регионе присутствуют предприятия нефтехимической, пищевой, текстильной промышленности, а также производство цинка. Тем не менее, информация о разрушениях на них, на данный момент, не поступала.

«Провинция исторически является сейсмоактивной, поэтому компании, наверняка, предусмотрели дополнительные меры устойчивости инфраструктуры», — отметил эксперт.

«Если, все же, часть предприятий пострадала, а дороги окажутся заблокированными, весь экспорт провинции составляет только 0,06% от общего. Влияние на импорт страны также маловероятно, доля Ганьсу не превышает 0,22% странового потока», — подсчитал экономист.

«Резюмируя, существенного влияния на экономику страны и ее внешнюю торговлю не должно быть. Для правительства возникнут дополнительные расходы на устранение последствий природной катастрофы, средства на которые есть в резервных фондах», — отметил Никита Кулагин.

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