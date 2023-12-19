В России меняется порядок погашения платежей по кредиту

По ранее действующим правилам, если сумма произведенного платежа по потребительскому кредиту недостаточна для исполнения обязательств, то заемщик сначала погашает штрафы и пени, потом проценты за текущий период платежей, а затем сумму основного долга.

Теперь в первую очередь будет погашаться задолженность по процентам, во вторую — задолженность по основному долгу, в третью — проценты за текущий период платежей, в четвертую — сумма основного долга, в пятую и шестую — неустойка и иные платежи.

Кроме того, закон направлен на предотвращение навязывания кредитором услуги страхования при ипотечном кредите. Документ предоставляет кредитору право потребовать от заемщика застраховать свой счет от рисков утраты и повреждения заложенного имущества на сумму, которая не превышает размер обеспеченного залогом требования.

В свою очередь заемщик может либо согласиться, либо отказаться от услуги. Кредитор получит право принять решение об увеличении процентной ставки по выданному займу, если заемщик не исполняет обязанности по страхованию свыше месяца или откажется от договора добровольного страхования. Это условие возможного удорожания кредита должно быть прописано в договоре.

Как указывалось в сопроводительных материалах к закону, документ позволит повысить правовую защищенность граждан без ущемления прав кредиторов и будет способствовать достижению сбалансированности прав обеих сторон.

Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.