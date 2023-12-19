Совет директоров «Газпрома» утвердил снижение инвестиций в 2024 году на 20%

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет директоров «Газпрома» утвердил снижение инвестиционной программы и бюджета на 2024 год на 20% по сравнению с 2023 годом — до 1,574 трлн рублей, следует из сообщения холдинга.

«Совет директоров утвердил инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) ПАО “Газпром” на 2024 год. Показатели инвестиционной программы не изменились по сравнению с вариантом, одобренным Правлением ПАО “Газпром” в ноябре 2023 года. Общий объем финансирования инвестиционной программы на 2024 год составит 1 573,627 трлн рублей», — говорится в сообщении.