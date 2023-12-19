МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. СПб-биржа и СПб-банк ведут переговоры с Гонконгскими компаниями, разблокировка неамериканских ценных бумаг может произойти быстрее, говорится в презентации на сайте СПб-банка.

В ней также отмечается, что в рамках стратегии разблокировки активов планируется произвести выведение СПб-банка из-под блокирующих санкций США, а также издание новой специальной лицензии для российских инвесторов и толкование OFAC действующих генеральных лицензий.

Ранее СПб-биржа сообщила, что согласовала стратегию разблокировки активов. Предполагается, что расчетный депозитарий обратится в OFAC (подразделение Министерства финансов США), а также выйдет из-под контроля торговой площадки.