17:25 (мск), источник: Московский комсомолец

Путин ограничил рост ставок по ипотеке при отказе от страхования

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ограничивает увеличение процентной ставки по ипотечным кредитам в том случае, если заемщик откажется от страхования. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Источник: РИА "Новости"

Данная мера, предложенная Центробанком РФ, направлена на то, чтобы не допустить существенного роста ставки по ипотеке в том случае, если заемщик откажется от заключения договора страхования или впоследствии расторгнет такой договор.

Отмечается, что в таких случаях кредитор будет наделен правом увеличить процентную ставку по выданному кредиту, но только до уровня ставки, который действовал на момент заключения договора по аналогичным кредитам, которые, в свою очередь, были выданы на сопоставимых условиях без страхования.

Закон вступит в силу 1 июля 2024 года и будет применяться к правоотношениям, возникшим из договоров, которые будут заключены после этой даты.

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