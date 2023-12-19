Путин ограничил рост ставок по ипотеке при отказе от страхования

Данная мера, предложенная Центробанком РФ, направлена на то, чтобы не допустить существенного роста ставки по ипотеке в том случае, если заемщик откажется от заключения договора страхования или впоследствии расторгнет такой договор.

Отмечается, что в таких случаях кредитор будет наделен правом увеличить процентную ставку по выданному кредиту, но только до уровня ставки, который действовал на момент заключения договора по аналогичным кредитам, которые, в свою очередь, были выданы на сопоставимых условиях без страхования.

Закон вступит в силу 1 июля 2024 года и будет применяться к правоотношениям, возникшим из договоров, которые будут заключены после этой даты.