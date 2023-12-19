Предсказано будущее курса рубля

С одной стороны, на укрепление рубля подействовали и продолжают действовать введенные валютные ограничения. С другой стороны, в конце года многие компании закрывают контракты, расплачиваясь валютой с иностранными поставщиками. Кроме того, наблюдается предпраздничная активность торговых компаний, объяснил эксперт.

Оказать позитивное воздействие на курс рубля в будущем может нефть, полагает собеседник «Ленты.ру». По его мнению, если черное золото начнет дорожать вследствие снижения добычи странами ОПЕК, это отразится на национальной валюте, но к радикальному укреплению не приведет.

Повлиять на курс в отрицательном ключе может введение 12-го пакета санкций, убежден Григорьев. Однако, если этот фактор окажет воздействие на рубль, то, скорее всего, точечное в рамках нескольких дней, после чего курс сбалансируется.