По цене бьет: как выбрать шампанское перед Новым годом

Минимальная розничная цена бутылки игристого вина объемом 0,75 литра в России сейчас составляет 239 рублей.

ДО 300 РУБЛЕЙ.

Продукция стоимостью до 300 рублей за бутылку относится к суперэконом-сегменту, и здесь можно встретить, скорее, не игристое вино, а шипучие винные напитки. Часто они носят италоподобные названия, отметил Дмитрий Мережко и напомнил, что в 2021 году в России вступил в силу первый в истории России закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации».

Согласно положению этого закона, магазины обязаны выделять такую продукцию соответствующей надписью на полке маркировкой «Продукция не является вином».

300 — 800 РУБЛЕЙ.

В этом ценовом диапазоне российский покупатель уже имеет достаточно большой ассортимент на полке. Во-первых, стоит обратить внимание на игристые вина предприятий Кубани, Крыма, Дагестана.

«Они будут сделаны, как правило, резервуарным способом, из разных сортов винограда, будут белыми или розовыми, произведёнными, чаще всего, крупными заводами», — пояснил собеседник агентства.

Конкуренцию им составят недорогие варианты просекко, асти, других итальянских игристых вин, испанской кавы и зектов. В этом сегменте можно встретить очень разные по степени сладости напитки.

800 — 1500 РУБЛЕЙ.

Дмитрий Мережко напомнил, что летом 2022 года в уже упомянутом законе появился термин «российское шампанское». Им маркируют выдержанные в бутылке (то есть, произведенные традиционным, или «шампанским» методом) игристые вина, в производстве которых применялось сырье из выращенного в нашей стране винограда. Многие из таких бутылок попадают в эту ценовую категорию.

Здесь же можно встретить образцы отличных игристых из Испании, Италии, Португалии, Новой Зеландии, однако многие российские шампанские не уступят им в качестве, а по разнообразию подходов даже дадут фору, считает эксперт. Рейтинги этого года отметили высочайший уровень игристых из ростовских сотов сибирьковый и цимлянский чёрный.

1500 — 3000 РУБЛЕЙ.

В этой части «магазинной полки» можно встретить лучшие российские шампанские, а конкурентами им являются отличные просекко и кава, франчакорта из Ломбардии и французские креманы. Модная категория — петнаты, мутноватые и сладковатые игристые вина, часто закупоренные пивной пробкой. Помимо этой категории, почти все вина здесь будут брютами или экстра-брютами.

ВЫШЕ 3000 РУБЛЕЙ.

Это самая дорогая полка в царстве игристых вин, где обосновались бутылки из Шампани. С уходом крупных игроков нишу стараются активно занять импортёры небольших производителей, хотя ряд баольших марок попадается на рынке. Шампанские довольно сильно варьируют по стилю и качеству и могут отличаться по цене в десятки раз, но, в целом, остаются самой престижной и качественной категорией и конкурируют между собой и отдельными представителями других регионов и стран.

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