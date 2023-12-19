ОТП-банк выплатит 2,8 млрд рублей дивидендов за 9 месяцев 2023 года

Российская «дочка» OTP Bank приняла решение выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 года, следует из материалов банка, опубликованных днем во вторник, 3 октября.

Акционеры решили выплатить дивиденды за счет прибыли прошлых лет — 1 копейку на акцию. Всего — 2,83 млрд рублей.

Чистая прибыль ОТП-банка за девять месяцев 2023 года составила 15,6 рублей, причем в третьем квартал банк заработал 3,8 млрд рублей, следует из его отчета.

Таким образом, российская дочка выплатит материнской компании 75% заработанной в третьем квартале прибыли. По итогам первого полугодия 2023 года она уже выплатила ей 10,6 млрд рублей.

Доля российских активов в структуре OTP Group составляет около 3% от совокупных активов группы.