Настроения заметно улучшились

Рынок накануне. Инвесторы настроены позитивно в начале недели: индекс МосБиржи завершил торги в плюсе на 1,4% на отметке 3076,26 п., индекс РТС вырос на 1,4%, до 1075,5 п.

В лидерах роста оказались акции сети клиник «Мать и дитя» (MDMG 794 ₽, +7,85%). Совет директоров компании сообщил о готовности документов для согласования с регистратором Кипра для редомициляции из Кипрской юрисдикции в САР о. Октябрьский. Руководство также утвердило дивидендную политику, согласно которой норма выплат составит до 100% чистой прибыли.

Хуже рынка смотрелись бумаги АФК «Система» (AFKS 15,53 ₽, −1,32%). Котировки акций компании негативно реагируют повышение ключевой ставки, поскольку это приводит к росту затрат на обслуживание внушительного долга.

Рубль в понедельник укрепился к доллару США до 90,0575 ₽ и к евро до 98,4425 ₽

Основные новости и события.

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в декабре выросли до 14,2% по сравнению с 12,2% в ноябре.

Совкомфлот (FLOT 130,37 ₽, +4,35%) в среднесрочной перспективе ожидает премиального уровня ставок на танкеры на фоне дефицита тоннажа.

Акционеры NovaBev Group (BELU 5419 ₽, +4,76%) одобрили дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 135 ₽ на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности 2,65% по текущим котировкам.

Электростанции РусГидро (HYDR 0,7368 ₽, +1,18%) на Дальнем Востоке в текущем году вновь могут столкнуться с убытками из-за роста цен на уголь.

Пассажиропоток ЮТэйр (UTAR 13,21 ₽, +2,8%) за январь-ноябрь 2023 года увеличился на 9,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 5,6 млн человек.

Соллерс (SVAV 855,5 ₽, +23,18%) открыл продажи пикапа Sollers ST6 с бензиновым двигателем по цене от 2,4 млн руб.

Акционеры ММЦБ (GEMA 1008 ₽, +0,45%) утвердили дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 20 ₽ на одну акцию, а также одобрили дробление акций в пропорции 1:10.

Ожидания и торговые идеи. Во вторник утром настроения на мировых рынках позитивные: японский индекс Nikkei 225 растет на 1,06%, китайский индекс Shanghai Composite показывает несущественное снижение на 0,09%. Сегодня совет директоров Газпрома (GAZP 167 ₽, +1,71%) рассмотрит предварительные итоги работы компании в 2023 году, проекты инвестиционной программы и бюджета на 2024 год.

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