07:24 (мск), источник: ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 90,01 рубля

Курс евро вырос до 98,65 рубля.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 4,75 копейки и составил 90,01 рубля.

Курс евро вырос на 21,5 копейки и составил 98,65 рубля.

В свою очередь курс юаня не изменился и составил 12,597 рубля.

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