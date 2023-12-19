Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 90,01 рубля
Курс евро вырос до 98,65 рубля.
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Курс евро вырос до 98,65 рубля.
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 4,75 копейки и составил 90,01 рубля.
Курс евро вырос на 21,5 копейки и составил 98,65 рубля.
В свою очередь курс юаня не изменился и составил 12,597 рубля.