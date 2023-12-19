«Газпром» подал иск к «Нафтогазу Украины» об отмене решения Третейского суда

В сентябре 2022 г. в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (МТП) был подан иск от «Нафтогаза Украины» к «Газпрому», в котором украинская сторона требует обязать российскую компанию в полной мере оплатить транзит газа. Бывший председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко (занимал пост до ноября 2022 г.) ранее пояснял, что иск касается недоплаты «Газпрома» за забронированные для транзита мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины. По мнению «Нафтогаза», «Газпром» недоплачивает за мощности, которые для него доступны. В конце октября 2023 г. председатель правления «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов заявил, что Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа, который истекает в конце 2024 г.