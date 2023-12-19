Что можно застраховать на короткий срок?

Краткосрочные программы страхования позволяют выбрать конкретный периода действия полиса, заплатив при этом меньшую сумму по сравнению с годовыми программами. Такими программами обычно пользуются на новогодние праздники и в период отпусков.

Чтобы оформить краткосрочную страховку, нужно обратиться в страховую компанию с заявлением. Краткосрочные полисы доступны для автомобилистов, владельцев недвижимости и туристов.

Краткосрочные полисы ОСАГО.

В июле этого года Госдума приняла закон о введении «коротких» полисов ОСАГО на срок от 1 дня до 3 месяцев. Такие полисы могут оформить автомобилисты, которые используют машину ограниченный период времени. Срок начала действия страховки в таком случае будет отложенным — не ранее чем через три дня после оформления или по согласованию со страховщиком.

Краткосрочное страхование недвижимости.

На срок менее года можно застраховать имущество — квартиру или загородный дом. Стоимость такого страхования зависит от выбранного лимита страховой суммы и длительности страхования. Страховка может покрыть ущерб при возникновении таких рисков, как залив, пожар, взрыв, авария инженерного оборудования, падение предметов, стихийные бедствия, противоправные действия других лиц и т. д. За дополнительную плату застраховать также можно повреждение электрических и электронных устройств движимого имущества, расходы по найму жилья в период ремонта после страхового события, расходы по уборке и расчистке после страхового случая, расходы по замене замков после взлома и ущерба третьими лицами и т. д.

Страховка путешественника.

Туристы могут оформить полис путешественников (ВЗР) на короткий срок — под конкретные даты поездки. Страховка позволит покрыть стоимость неотложной помощи при получении травмы, оплатить лечение в частной клинике, покрыть расходы на транспортировку в клинику, приобрести лекарства и т. д. Сумму покрытия и валюту туристы выбирают при оформлении договора.

К страховке также можно подключить дополнительные опции, чтобы компенсировать вынужденные расходы в случае отмены поездки, потери багажа, причинения ущерба другим людям или необходимости получить платную юридическую помощь.