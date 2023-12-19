Что можно застраховать на короткий срок?
Многие страховщики предлагаю программы с коротким сроком действия — начиная от нескольких дней.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Многие страховщики предлагаю программы с коротким сроком действия — начиная от нескольких дней.
Краткосрочные программы страхования позволяют выбрать конкретный периода действия полиса, заплатив при этом меньшую сумму по сравнению с годовыми программами. Такими программами обычно пользуются на новогодние праздники и в период отпусков.
Чтобы оформить краткосрочную страховку, нужно обратиться в страховую компанию с заявлением. Краткосрочные полисы доступны для автомобилистов, владельцев недвижимости и туристов.
В июле этого года Госдума приняла закон о введении «коротких» полисов ОСАГО на срок от 1 дня до 3 месяцев. Такие полисы могут оформить автомобилисты, которые используют машину ограниченный период времени. Срок начала действия страховки в таком случае будет отложенным — не ранее чем через три дня после оформления или по согласованию со страховщиком.
На срок менее года можно застраховать имущество — квартиру или загородный дом. Стоимость такого страхования зависит от выбранного лимита страховой суммы и длительности страхования. Страховка может покрыть ущерб при возникновении таких рисков, как залив, пожар, взрыв, авария инженерного оборудования, падение предметов, стихийные бедствия, противоправные действия других лиц
Туристы могут оформить полис путешественников (ВЗР) на короткий срок — под конкретные даты поездки. Страховка позволит покрыть стоимость неотложной помощи при получении травмы, оплатить лечение в частной клинике, покрыть расходы на транспортировку в клинику, приобрести лекарства
К страховке также можно подключить дополнительные опции, чтобы компенсировать вынужденные расходы в случае отмены поездки, потери багажа, причинения ущерба другим людям или необходимости получить платную юридическую помощь.