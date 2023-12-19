Число квалифицированных инвесторов в США выросло до 24 млн

Статус квалифицированного инвестора в США позволяет вкладывать деньги в ценные бумаги, которые не зарегистрированы в SEC, например в акции, доли и паи частных фондов, хедж-фондов и венчурных фондов. Основным требованием для получения статуса accredited investor в США является наличие состояния или дохода выше среднего — например, состояния размером от $1 млн (не считая основной недвижимости), либо годового дохода в $200 тыс. в среднем за последние два года, либо $300 тыс. вместе с доходом супруга/супруги.

В отличие от Европы в США для получения статуса квалифицированного инвестора долгое время не было требований к наличию специальной квалификации или опыта в ведении финансовых операций.

Однако в августе 2020 года SEC приняла поправки, в которых говорится, что для получения статуса физическое или юридическое лицо должно пройти определенные тесты или получить сертификат.

Эксперты связывают резкий рост числа квалифицированных инвесторов в США с инфляцией и увеличением доходов населения в последние годы. При этом требования к размеру состояния/дохода для получения статуса в США не менялись с 1980-х. Отмечается, что в 1983 году требованиям допустимого дохода/состояния в стране соответствовали лишь 1,5 млн домохозяйств (1,8% от общего числа). Сейчас же эта доля выросла почти до 20%. Поэтому сегодня некоторые специалисты призывают ужесточить требования для получения статуса квалифицированных инвесторов, например повысив минимально допустимый размер состояния/дохода, скорректировав его в соответствии с инфляцией.

Меры призваны снизить риски финансовых потерь для самих людей, которые могут не располагать должной квалификацией/опытом для таких инвестиций.

«Общее число (людей со статусом квалифицированного инвестора.— “Ъ”) продолжает все время расти, — цитирует CNBC директора по защите инвестиций Федерации потребителей Америки Мику Хауптмана.— Если мы ничего не предпримем, все нынешние стандарты и требования просто обесценятся».